吳宗憲爆打流感疫苗「身體巨大變化」：我後悔了！暈眩4天症狀很可怕

▲吳宗憲打流感疫苗暈眩4天，「症狀很可怕」。（圖／翻攝湖心診所臉書）

記者許力方／綜合報導

主持天王吳宗憲26日下午在臉書直播時，坦承正要錄製綜藝大熱門節目，但他整個人身體不適暈眩，昏昏沉沉的，不時就需要人攙扶，原來因為4天前就診施打流感疫苗，「我後悔了」、「夭壽，他那種症狀很可怕」，身體會產生巨大的變化，建議有抗體的人不要「假會」（台語）。

吳宗憲直播一開始看到自己的身形，就忍不住大嘆「唉唷，哇靠！好像更瘦了一點，不要再瘦了，68（公斤）了…」他說自己現在整個人很「昏」，過去從來沒有打過疫苗，這次聽從建議「假會」，去診所接種流感疫苗，「一打…唉唷威呀，我打第3、4天了，現在整個世界是昏眩的。」

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▲吳宗憲爆打疫苗「身體巨大變化」：我後悔了！（圖／翻攝吳宗憲臉書）



吳宗憲指出，感到不適後就打趣診所詢問，被要求回診，因此覺得「就算了」，提醒粉絲們注意身體健康，不過他也擔心當天的錄影撐不住，在家裡就感覺暈訊，「夭壽，他那種症狀很可怕，沒有那個習慣真的不要亂行動！」最後也笑說「不會失去我啦，我還很健康。」

「我後悔了，我這一生都沒有打過疫苗。」吳宗憲說，瘦了以後皺紋變很深，笑起來都有魚尾紋，但身體機能測出來只有28歲，還很強悍，不然怎麼可能把高爾夫球打那麼遠？瘦一點還是好一點，胖就負擔很重，雖然讓身體有抗體比較重要，但不應該去打的，「我不知道打疫苗會產生那麼巨大的變化，整個人像喝了2瓶威士忌一樣。」

事實上，南韓近日發生接踵流感疫苗多起死亡案例，台灣也傳出有一名51歲台中男子施打疫苗10天後命危，引發國內關注。對此，疾管署指出，有5種人因各病史及身分不適合接種，包括：

一、發燒或正患有急性中重疾病者，需待病情穩定後再施打。

二、出生未滿6個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，不予接種。

三、曾於施打疫苗6周內發生「GBS格林巴利症候群」，要請醫師評估。

四、已知對蛋之蛋白質有嚴重過敏者，可由熟悉處理過敏症狀之醫事人員提供接種，施打後觀察30分鐘後無不適再離開。

五、其他經醫師評估不適合接種者皆不予接種。