平時遭餵餿水、菸草　台中受虐2歲女童獲救「看到飯糰雙眼發亮」

記者黃翊婷／綜合報導

台中市一名20多歲單親媽媽透過網路求救，揭發兩名女兒（2歲、剛滿月）遭前雇主凌虐，甚至投餵菸草、餿水等東西。後來姊妹倆成功獲救，不知道2歲女童到底餓了多久，她一看到飯糰瞬間眼睛發亮，讓現場人員看了超心疼。

▲小姊妹獲救時全身都是傷。（圖／翻攝自臉書，下同）

台中一名何姓女子25日深夜開設臉書直播，表示接獲一名20多歲單親媽媽的求助，該名媽媽生了兩個女兒，年紀分別為2歲、剛滿月，卻遭到前經紀公司的雇主、同夥施暴虐待，自己也遭到暴打。

警方接獲何女報案，立即派出10多名警力，陪同單親媽媽前往調查，發現這對小姊妹滿身都是傷痕，於是當場逮捕前雇主與同夥嫌犯。

警方調查，女童與女嬰為同母異父的姊妹，其中一名孩子的生父撞壞前雇主的車輛，後續因案入獄，沒有辦法賠錢，前雇主將腦筋動到生母身上，要求生母當傳播妹陪酒抵債，還強迫同住，行為令人髮指。

▲女童曾遭投餵菸草、餿水等東西。

小姊妹的生母後來逃出前雇主的魔掌，向何姓女子求助，全案才爆發。小姊妹被救出來後，隨即送往醫院驗傷，其中2歲女童四肢有多處咬痕、瘀傷，滿月女嬰的臉頰也有瘀青。

根據《自由時報》報導，更讓人不捨的是，女童不知道已經餓了多久，看到媽媽朋友買來的飯糰，瞬間眼睛發亮，這一幕讓現場所有人員看了好心疼。

至於後續安置問題，台中市社會局接獲通報立即派社工前往與生母討論，由於生母陳述能力不佳，保護孩子的能力有待提升，友人也難以穩定照顧小姊妹，基於兒童最佳利益考量，26日已緊急安置這對小姊妹。