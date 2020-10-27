和乘客吵架！他開700萬海神撞公車亭出氣　車主副駕目睹愛車半毀

記者黃翊婷／綜合報導

一名男子26日凌晨4時許駕駛朋友的瑪莎拉蒂海神外出，行經台中市文心路與四川路口時，疑似因為與乘客發生爭吵，竟然自撞路邊公車亭洩憤，把目擊民眾嚇一大跳。事後駕駛、車主立即逃離現場，警方到場時，現場只剩下一名受傷的乘客，送醫治療後已經沒有大礙。

▲駕駛疑似與乘客吵架，才會氣到撞公車亭洩憤。（圖／東森新聞，下同）

車禍現場只見市價700萬的瑪莎拉蒂海神車頭半毀，右後輪爆胎、安全氣囊爆開，擋風玻璃也布滿裂痕，損毀程度十分嚴重。而「挨撞」的公車亭也沒有好到哪裡去，柱子歪斜、玻璃裂開，附近地上還有噴飛的金屬零件。

目擊民眾向《東森新聞》表示，當時聽到好大一聲碰撞聲，嚇了一大跳，「開車的人好像跟他們有認識，雙方起口角後，他把車開去撞公車亭，然後就下車跑掉了。」

▼▲海神車頭嚴重損毀。

根據目擊民眾的說法，當時車上應該有3個人，車禍發生後駕駛一度還和後座傷者起爭執，之後與坐在副駕駛座的車主一同離開，等到警方到場時，現場只剩下一名受傷的乘客。

所幸，乘客的傷勢不重，送醫治療後已經沒有大礙。至於為何會發生自撞事故，警方後續將約談駕駛、車主到案說明，進一步釐清案情。

▼警方到場時，車上3人已經跑到剩下1人。