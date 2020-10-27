跟老闆吵架直接撞爛700萬「快樂波特」　24歲駕駛現身...目屎那滴

記者游瓊華／台中報導

台中市西屯區文心路上27日清晨4點多，24歲張姓男子駕駛一台白色海神瑪莎拉蒂Quattroporte（快樂波特）自撞撞上公車亭，導致車子底盤、大燈、擋風玻璃等全毀。警方調查，張男當時載著老闆及老闆友人，三人皆非車主。不過車行透露，這一撞包括擋風玻璃、引擎蓋、底盤等全毀，維修費恐破百萬元。

▲疑吵架不爽，24歲男子開海神「快樂波特」自撞公車亭後開溜又到案。（圖／記者游瓊華翻攝）



警方表示，據駕駛自述，當時由文心路外側車道行駛往台灣大道，因一時不注意，自撞文心路人行道上的公車等候亭。不過警方到場時，駕駛不見蹤影，直到早上8點才自行到派出所做筆錄，辯稱，「有在現場，只是在旁邊看」，另兩名乘客擦挫傷送醫，警方將進一步調查事故原因，並將駕駛依肇逃究辦。另外，有民眾聽到，駕駛撞車前與乘客吵架，氣憤之餘才撞車，事後張男也否認。

這一台瑪莎拉蒂Quattroporte俗稱「快樂波特」新車要價700萬元左右，車行透露，包括底盤、大燈、葉子板、三角架、擋風玻璃以及輪框、引擎蓋、保險桿都撞爛，維修金額上百萬跑不掉。

▲疑吵架不爽，24歲男子開海神自撞公車亭後開溜又到案。（圖／記者游瓊華翻攝）