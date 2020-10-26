台中男打疫苗後命危、新加坡暫停疫苗施打　賽諾菲4點聲明回應

▲公費流感疫苗開打記者會，資料照。（圖／記者黃國霖攝）

記者洪巧藍／台北報導

韓國接連發生流感疫苗後死亡通報案例，個案使用疫苗除韓國廠生產外也有法國賽諾菲的疫苗，賽諾菲疫苗台灣公費流感疫苗也有採購，且台中傳出1名51歲男子接種後出現急性多發性神經炎「GBS格林巴利症候群」命危；另新加坡方面宣布暫停使用含賽諾菲在內的2款流感疫苗，台灣賽諾菲藥廠今（26）日發出四點聲明回應。

【聲明全文】

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有關近日媒體報導疑似賽諾菲巴斯德流感疫苗不良反應事件，台灣賽諾菲有以下四點聲明：

1、進口台灣的賽諾菲巴斯德流感疫苗所有批號，均符合嚴格品質檢測程序標準，並通過獨立的歐洲總體官方藥品管制實驗室檢驗認證，以及台灣食藥署的嚴格檢驗程序後才供應至台灣市場使用，品質安全無虞，民眾不須擔憂。

2、根據疾管署近日表示，目前流感疫苗尚未有異常訊號。截至10月23日疾管署所公布全國51例不良事件中，賽諾菲共12例其中僅1例屬於嚴重不良事件，且尚未被判定與流感疫苗相關。關於台中民眾疑打流感疫苗後發生急性周邊神經病變（GBS），目前正待進一步檢驗調查，才能判定是否與疫苗接種有直接關聯。若接獲任何不良反應事件，賽諾菲將遵循標準程序，立即通報總部、依法規通報台灣主管機關。

3、關於韓國流感疫苗相關事件，韓國疾病預防控制局（KDCA）調查小組和疫苗委員會已進行審查，調查結果顯示所有死亡病例與疫苗接種之間並無關聯，也正式決定繼續進行流感疫苗接種計劃。韓國所使用之賽諾菲巴斯德流感疫苗所有批號僅供應韓國市場使用，因此與台灣銷售之流感疫苗批號完全不同。賽諾菲尚未發現我們在2020年北半球流感季節，全球分發的流感疫苗有任何品質或安全性問題。

4、關於新加坡政府暫停施打包括賽諾菲巴斯德在內的兩款流感疫苗一事，賽諾菲將與新加坡當局密切合作盡快回復接種計畫。目前已知在新加坡未有任何流感疫苗相關不良反應事件。

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