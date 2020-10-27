台南市流感疫苗接種不良事件3件　均妥善治療中

▲台南市流感疫苗接種產生不良反應案件，截至10月25日共計3件，造成鼠蹊部淋巴結腫大、呼吸喘、肺水腫及全身過敏性反，均在治療中。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市流感疫苗接種產生不良反應案件，截至10月25日共計3件（全國52件），分另是50-60多歲男子，造成鼠蹊部淋巴結腫大、呼吸喘、肺水腫及全身過敏性反，均在治療中。

台南市衛生局指出，台南市流感疫苗接種不良反應共計3件，分別是：第1件是60餘歲男性，鼠蹊部淋巴結腫大。第2件是50餘歲男性，本身為慢性腎臟疾病、糖尿病、吸菸多年的病人；目前有呼吸喘、肺水腫在治療中。第3件是50餘歲男性，全身過敏性反應，本身有乾癬及異位性皮膚炎，給予抗過敏藥物後有改善。

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衛生局指出，2020年流感疫苗採購為疾管署依據世界衛生組織每年對北半球建議更新之病毒株組成，其保護效力與國際各國狀況相同。我國使用之四價疫苗共採購3家廠牌，均未含硫柳汞成分，亦都不含佐劑。皆符合我國衛生福利部食品藥物管理署查驗登記規定，且經其核准使用、進口，同時每批疫苗均經食品藥物管理署檢驗合格，在品質上有保障。

流感疫苗是由死病毒製成的不活化疫苗，接種後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數的人會有全身性的輕微反應，如發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後1至2天內自然恢復。零星報告過之不良事件包括神經系統症狀（如：臂神經叢炎、顏面神經麻痺、熱痙攣、腦脊髓炎、對稱性神經麻痺、急性周邊神經病變(GBS)等）和血液系統症狀（如：暫時性血小板低下，臨床表現包括皮膚出現紫斑或出血點、出血時不易止血等）。

有關幼兒於接種自費流感疫苗後產生頻尿問題，其狀況罕見，建議家長可優先尋求醫療上協助及治療。若為疫苗接種後，產生嚴重疫苗不良事件，包括死亡、危及生命、造成永久性殘疾或傷害、導致病人住院、延長已住院病人住院時間、或胎兒先天畸形者等，各轄區衛生所將協助民眾詳填「流感疫苗接種嚴重疫苗不良事件通報單」並立即通報本局，將配合進行個案病情狀況等相關調查，並提供個案必要之醫療協助與預防接種受害救濟之申請。

關於流感疫苗相關資訊可至台南市衛生局「衛生安全—流感疫苗及肺鏈疫苗專區—流感疫苗相關資料」（https://health.tainan.gov.tw/）查詢。若有任何流感疫苗相關問題，可撥打該局專線06-2679751分機355洽詢。

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