蔡衍明吐心聲：本想當年輕人的偶像　卻意外成嘔吐的對象

記者黃巈禾／台北報導

中天新聞台6年執照將於12月11日到期，國家通訊傳播委員會（NCC）為此舉行第一次「換照聽證會」，旺旺集團創辦人蔡衍明親自出席，他也在會中吐露心聲，「本來想當年輕人的偶像，卻意外變成嘔吐的對象！」

▲中天換照聽證會，旺中集團董事長蔡衍明親自出席。（圖／記者李毓康攝）

蔡衍明參加完聽證會後在臉書發文表示，今天出席聽證會，結果7位鑑定人講完馬上有3位離席，隨後再離席2位，剩下的2位不給問，人在眼前還說「書面回覆」，說清楚怎麼鑑定很難嗎？

蔡衍明指出，他在公聽會上說最近才發現在年輕人心目中形象很差，「本來想當年輕人的偶像，卻意外變成嘔吐的對象」，所以今天站出來呼籲，未來將與年輕人一起來愛台灣、救台灣。他也在文末Ｈashtag「真道理性真愛台灣」、「愛台灣就是讓台灣人日子過得更好」。

貼文一出後，國民黨立委陳玉珍留言回應「加油，不信真理喚不回」。其他網友也紛紛留言為蔡衍明加油打氣「您已將立場清楚表達，人民也看清東廠手段，您明明知道無法挽回，但仍奮戰不懈，您的精神令人欽佩」、「旺董為了自家員工尊嚴如家人，哈哈您是我們的偶像啦！別氣餒」、「董事長正義凜然，真愛台灣，當今年青之輩，應奉為學習榜樣」。

蔡衍明在聽證會中發言3次，有2次是個人發言，1次是回答NCC委員王維菁、林麗雲提問，多數在說明個人理念「中道理性，真愛台灣，過好日子」。

對於外界質疑控制新聞，蔡衍明笑說，「我中天喔，一年只去兩、三次你相不相信，去大門口拜拜」，去中國時報也去門口拜拜比較多，更不知道現在董事長是誰，而且他一年有一半時間不在國內。

至於被指控拿共產黨的錢，蔡衍明大吐苦水強調，媒體事業都是個人投資，11年來受到屈辱最大，「台灣怎樣都是我的家，大陸是事業做更大，這兩個都是我家鄉，我見證了台灣、大陸經濟成長」，舉頭三尺有神明，他敢發誓沒拿大陸的錢，其他電視台說他拿大陸的錢是假的，「他們也沒有來問我，沒有求證，沒有平衡，說我拿共產黨的錢，這樣侮辱我，NCC也沒有處罰」。

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