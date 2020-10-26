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新疆啟動一級響應　陸專家：不排除有超級傳播者

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▲▼新疆喀什啟動一級響應,新疆疫情,喀什,喀什疫情。（圖／視覺中國）

▲新疆喀什已啟動一級響應,。（圖／視覺中國CFP）

文／中央社

新疆喀什地區兩天內共138人經診斷為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）無症狀感染者，陸媒引述北京大學第一醫院醫師分析，這些人員應是在出現症狀前就被驗出，當地不排除已出現超級傳播者。

中共黨媒環球時報今天引述北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發表示，COVID-19感染者一般在出現症狀前兩天即可查出陽性，所以138人均無症狀，一方面可能因為這些患者大多數處於疾病早期，也可能是當地反應較快，在病人出現症狀前就已追蹤到。

他警告，這一輪疫情爆發非常值得重視，切不可掉以輕心，「根據以往經驗，如果出現無源頭的無症狀病例，一定要非常小心」。

王廣發指出，人的活動範圍有限，一個患者平均可感染3人。以此推算，138例的數量可能意味著已出現二代、三代甚至更多傳染病例，也不能排除出現了「超級傳播者」。

▲▼ 新冠肺炎,新疆,喀什 。（圖／視覺中國）

▲當地民眾排隊接受核酸檢測。（圖／視覺中國CFP）

他強調，一定要從最壞的地方著眼，把防控網編織得更為密集，尤其流行病學調查一定要深入、精細。雖然有一定客觀存在的難度，但要盡可能地溯源到第一例感染者，並查清這一輪傳播的源頭到底是人還是冷鏈食品等物品。

2019年冠狀病毒疾病疫情今年初爆發後，王廣發曾於1月初與中國國家衛建委專家共同前往武漢調查，並在受訪時宣稱新型病毒致病性較弱，「疫情可防可控」。但他之後卻染疫，並在3月5日獲官方頒發「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號，引起網上輿論質疑。

喀什地區疏附縣24日報告新增一例無症狀感染者，為一名17歲少女。當地疫情防控指揮部隨即對她的密切接觸者與間接密切接觸者進行核酸檢測。

截至25日下午2時，當地新增137人呈現核酸陽性反應，都和這名少女父母所在的三村工廠有關。這137人也都經診斷為無症狀感染者。

綜合陸媒報導，中國國家衛健委專家組成員、北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強近日受訪時表示，少女的父母將病毒從工廠帶回並傳染給女兒的可能性較大，但也不排除這名少女感染後將病毒帶給父母的可能性。

▲喀什街頭人煙稀少。（圖／視覺中國CFP）

▲喀什街頭人潮大幅減少,。（圖／視覺中國CFP）

 

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