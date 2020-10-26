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殯葬商品小心被詐騙　新北民政局籲不宜投資心態購買

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▲殯葬商品小心被詐騙 新北民政局籲不宜投資心態購買。（圖／新北市民政局提供）

▲殯葬商品小心被詐騙，新北民政局籲不宜投資心態購買。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

殯葬商品假買賣真詐騙集團橫行，屢有民眾上當被騙。日前一名被害人遭殯葬詐騙損失好幾百萬，新北市政府民政局希望將其受騙的案例向民眾宣導，讓大家能有所警覺。

民政局長柯慶忠表示，殯葬商品詐騙時有所聞，民眾購買塔位或生前契約等殯葬商品前務必確認是否為合法立案的業者，除詳細審閱契約內容外，並應確認付款標的，同時謹記需索取發票，及留意發票開立之品名及款項是否正確，以免權益受損得不償失。

殯葬管理處長黃秀川表示，近年來殯葬商品詐騙案件層出不窮，詐騙集團或不良業務常會利用民眾投資心態，以話術誘騙民眾再花錢購買塔位、生前契等殯葬商品，購買後因被套牢或以交易失敗等理由，要求出資補貼好轉賣，藉此多剝皮。

▲殯葬商品小心被詐騙 新北民政局籲不宜投資心態購買。（圖／新北市民政局提供）

▲民眾購買塔位或生前契約等殯葬商品前務必確認是否為合法立案的業者。

黃秀川說，該案例被害人陳女係退休人員，自2008年開始陸續有殯葬仲介業務假借政府機關遷葬名義，需大量收購民眾手中持有之塔位，鼓吹以投資方式購入塔位，未來可高價轉賣、獲利，陳女不疑有他，砸了130萬元買了13個塔位，卻因無法使用與轉賣而求助無門。

2019年7月間，又有多名殯葬業務主動找陳女表示有買家願意購買其手上塔位，但需要陳女掏錢購買搭配生前契約與篆刻經文的骨灰罐，陳女因手頭沒錢又急於脫手，還拿房子向銀行抵押貸款，付了200多萬，雖然拿了收據，但又不明原因遭業務收回，業務並從此人間蒸發，陳女不但沒有賣掉半個塔位，還多花冤枉錢買一堆生前契約及骨灰罐。

黃秀川呼籲，殯葬商品不宜以投資心態購買，殯葬管理處為提升殯葬服務品質，保障消費者權益，每年會進行殯葬設施業者查核作業，為民眾治喪服務品質把關。

民政局呼籲，民眾若遇類似詐騙案可撥打1999、警政署165反詐騙專線、電洽110請求協助求證釐清，提高警覺，避免受騙上當。購買前務必確認是合法立案的業者，相關資訊可至「民政局網站生命終章」查詢。

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