▲新北歡慶峽農榮耀二甲子，侯友宜勉勵農會再創新紀元。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三峽區農會25日上午11時於三峽國小舉辦「榮耀三峽・農會雙甲子慶典」，熱鬧慶祝三峽區農會120周年，現場邀請三峽農會千歲團帶來精彩震撼太鼓表演，市長侯友宜也特地到場參與盛會，除感謝農會對地方農業發展的貢獻，也勉勵三峽區農會開拓農業新紀元。

農業局表示，農會舉辦農特產品展售嘉年華，擴大慶祝三峽區農會創會120周年，除邀請8間百年農會擺攤展售，共襄盛舉，也邀請三峽本地青農擺攤，販售最新鮮三峽茶葉、蜂蜜與蔬菜，會場也規劃食農教育闖關與DIY體驗等互動攤位，時值重陽節，許多家庭祖孫三代一同出遊，大小朋友玩得不亦樂乎。

▲三峽名產蜜香紅茶。

農業局說，農會於三峽歷史文物館亦舉辦「共存共榮三角湧−三峽區農會雙甲子回顧展」，會場展示三峽區與臺灣各農會歷史文物以及古農具，並且安排導覽，讓參觀民眾能對三峽及臺灣農會的歷史與變革有更深入的了解，無法參與今天活動的民眾也別灰心，25日起至10月31日期間都將有歷史回顧展，開放民眾免費參觀。

三峽區農會理事長林文良表示，三峽地區氣候宜人、土壤肥沃，可說是地靈人傑，非常適合農業發展，除了有優質綠竹筍與蜂蜜，茶產業更是在三峽立足超過百年歷史，以特有茶種「青心柑仔」製作出各式茶葉，不論是香氣淡雅的「碧螺春綠茶」，還是果香四溢的「蜜香紅茶」，都受到品茗人士青睞，近年農會也大力推廣「白茶」，希望持續將更好的茶葉與農產品提供給民眾。

▲「戴記茶坊」在地青農戴文祥共襄盛舉。

林文良說，三峽農會120周年慶典，三峽區農會特地舉辦優惠活動，凡身分證字號後3碼包含「1、2、0」任1數字的民眾，於10月31日前至三峽區農會鮮農直賣所購物，即贈農會明星商品「碧螺春細麵」1包，限量500份，另外11月4日為鮮農直賣所3周年慶，當日將有全館商品85折優惠。

侯友宜表示，三峽區農會推廣地方農業不遺餘力，除成立蜂蜜及綠竹筍產銷班，也利用在地優質茶葉推出碧螺春細麵、碧螺春麵線以及袋茶等加工品，並利用在地經營優勢，配合宣導市府政策。農會是市政府與農友最重要的夥伴，市府將持續照顧農友，推出新北青農力計畫，並開拓小農鮮舖、農民直銷站及新北希望市集，協助農友打開通路，讓農友的努力被更多人看見，實踐市府照顧農友精神。

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▲鼎勝養蜂場蜂蜜。