「老婆最大」系列T恤有專利　平溪商家賣盜版貨挨告結果出爐

▲「老婆最大」系列T恤有專利，平溪商家賣盜版違反著作權判關半年。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「老婆最大」、「老公最好」是觀光地區商店裡常見的熱銷的T恤，但圖樣有著作財產權；新北市平溪區廖姓商家向正版之誠毅公司批購一批T恤銷售一空，2020年2月竟向不知名的廠商訂購中國製的冒牌T恤販售，被正版公司提告。基隆地法院近日審結，認定廖男違反著作權法，判處有期徒刑6月得易科罰金，正版業者另提附帶民事訴訟求償，法官判賠15萬元。全案仍可上訴。

新北市平溪區廖姓商家2015年間曾向誠毅設計公司批購買印有「老婆最大」、「老公最好」、「乖乖的老公」及「貓圖樣」圖樣正版暢銷T恤，陳列店內銷售。後來見銷售狀況不錯，基於牟利之意圖，竟採購中國大陸製造的盜版T恤上架販售。

2020年2月間正版業者派人喬裝買家蒐證後，到新北市瑞芳警分局對廖姓老闆提出告訴，經檢警調查審訊後，認定廖姓老闆涉嫌違反著作權法，依法起訴移送基隆地方法院。

判決指出，廖男在平溪開店，販售「老婆最大」、「老公最好」等暢銷T恤即將賣完時，向身分不詳的賣家，購買印有侵權圖樣的盜版T恤，展示在店內，以每件300元供顧客選購。廖姓老闆辯稱，販售的T恤有些是跟誠毅公司購買，部分則向五分埔商圈的店家購入，不知道圖樣有著作財產權。

▲經勘驗廖姓老闆店內販售的3件仿冒T恤，發現領口標籤上雖有「JIYUAN」字樣中國製造。

王姓告訴代理人則在審理中證稱，誠毅公司生產正版T恤的，在衣服上的標籤會有「CITYART 」、衣服背面有「CITYART 」、「台灣」的字樣、正面的圖樣的最下方有「CITYART DESIGN」，與盜版不同。

經勘驗廖姓老闆店內販售的3件仿冒T恤，發現領口標籤上雖有「JIYUAN」字樣，但衣服背面均為空白，而且3件均為中國製造，可以明顯看出兩款衣物的差異。

法官認定，廖姓老闆於2015年就曾進口正版的衣物銷售，確認知道正版T恤為台灣製，且圖樣有著作財產權，而為一己之私而侵害誠毅公司著作權，在店內公然陳列販售中國製的盜版T恤。

廖男雖稱商品是向誠毅公司購買，但經查證後確定為其卸責之詞，且雙方協調和解條件時，廖男也曾承認T恤是找其他人印製，事證明確，乃依違反著作權法，判處廖男有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

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