▲紙風車《雞城故事》北大場破6千人，蘇巧慧：感謝天公作美。（圖／立法委員蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

風靡全臺、專屬台灣孩子的紙風車劇團的歌舞音樂劇《雞城故事》於25日下午3點半，在台北大學正門口的大草皮演出。立委蘇巧慧和立委吳琪銘在台上比起人氣，因爲台下民眾非常踴躍，一開場就衝破6000人，甚至有爸媽早上11點就先來佔位，蘇巧慧也配合即將到來的萬聖節，邀小朋友一起「變裝」追劇，非常熱鬧！

蘇巧慧說，三峽台北大學城是一個很年輕的城市，之前答應大家，只要巧慧在這裡服務，每年都會舉辦一場大型的親子活動，果然今天連老天爺都幫忙，給我們這麼好的天氣，所以非常期待今天的演出。現場還有民眾從桃園八德趕來，儘管椅子不夠坐，但在露天草坪上、微風徐徐，很多人自備野餐墊席地而坐，氣氛溫馨。

▲蘇巧慧說，之前答應大家，只要巧慧在這裡服務，每年都會舉辦一場大型的親子活動。

吳琪銘則說，北大社區過去比較少有大型活動，但2019年北大封街活動之後，獲得很多鄉親的熱烈迴響，這次再將紙風車搬進社區。其實，紙風車的「雞城故事」自 2005 年推出以來，累計觀眾觀賞已經超過20萬人，也是目前紙風車劇團售票演出中，巡演過最多場次的戲碼劇情，這回到北大演出，果然掀起熱烈迴響，一開場就破6000人湧入。

蘇巧慧和吳琪銘為讓參與民眾賓至如歸，這次宣傳方式也別具巧思。民眾事先線上報名，即能到現場兌換吳琪銘的「紙卡車撲滿」；另外，配合萬聖節變裝，上傳自拍照到蘇巧慧官方LINE，就會獲得一組「隱藏版萬聖框」，並且能到服務台兌換「專屬巧夜燈」和「巧皮尺」，讓大小朋友都愛不釋手。

► 美麗最大的祕密