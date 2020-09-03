西螺福興獲頒行政院「宗教公益深耕獎」 連11年獲「宗教公益獎」

▲雲林縣西螺福興宮主祀西螺媽祖太平媽，今年獲行政院頒發「宗教公益深耕獎」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺福興宮主祀西螺媽祖太平媽，為全台媽祖廟信仰中心之一，以媽祖慈悲心為出發，積極投入各項公益活動，自2008年至2020年連續11年獲內政部表揚「興辦社會公益事務績優宗教團體」，今年更獲行政院頒發「宗教公益深耕獎」，為雲林縣唯一獲此殊榮的宮寺廟。

全台立案的宗教團體達1萬5千多家，共有169個宗教團體脫穎而出，獲內政部頒宗教公益獎及行政院長頒贈宗教公益深耕獎項。西螺福興宮創建於西元1717年，迄今已有300餘年歷史，長年來持續深耕維護媽祖信仰文化，舉辦螺陽迎太平媽祖文化祭，進行傳統祭儀遶境雲、彰兩縣200多間宮廟15天14夜活動，推動地方產業農特產品、傳統戲曲，推廣文化觀光。

▲福興宮以太平媽祖慈悲濟世精神，信眾孚感,香火鼎盛，善款資源來自社會大眾，也用於社會公益所需，今年獲 行政院頒發「宗教公益深耕獎」肯定。（圖／西螺福興宮提供）

西螺福興宮也致力慈善公益，辦理關懷救助獨居老人、邊緣戶，幫助弱勢團體，成立媽此獎及獎助學金，2010年莫拉克颱風襲台釀成「八八水災」、2014年高雄氣爆送物資到各災區，2016年台南地震，西螺福興宮率先宣布停辦農曆春節百萬煙火秀及相關活動，將經費最為賑災。

2018年花蓮6.0強震，統帥大飯店倒塌，造成6死256傷88失蹤，西螺福興宮以實際行動，太平媽鑾駕儀仗上千人，前進花蓮災區遶境撫慰鄉親，並採購花蓮農特產，促進花蓮觀光產業，深受各界好評，榮獲內政部連續11年表揚「興辦社會公益事務績優宗教團體」。

▲西螺福興宮也致力慈善公益，榮獲內政部連續11年表揚「興辦社會公益事務績優宗教團體」。（圖／西螺福興宮提供）

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮以太平媽祖慈悲濟世精神，信眾孚感,香火鼎盛，善款資源來自社會大眾，也用於社會公益所需，今年獲 行政院頒發「宗教公益深耕獎」肯定，感謝全國十方信眾一起努力與支持，共同宣揚與落實太平媽慈悲濟世的精神，福興宮將會持續致力社會公益，讓福澤廣惠。

▲福興宮以太平媽祖慈悲濟世精神，信眾孚感,香火鼎盛，善款資源來自社會大眾，也用於社會公益所需，今年獲 行政院頒發「宗教公益深耕獎」肯定。（圖／西螺福興宮提供）

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