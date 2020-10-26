雲林淵明國中遭猴群入侵　原因找到了！學校每天放炮驅趕

▲雲林私立淵明國中遭猴群入侵，原因是大王椰子樹開花結果產生的「果實」所吸引而來。（圖／雲林私立淵明國中提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣私立淵明國中上週出現猴群入侵校園，不僅威嚇學生企圖搶食，更大膽開門想進入警衛室覓食，校方指出未曾見猴群有如此誇張情形，今經研究團隊調查發現，猴群齊聚校園是為了校園的「大王椰子樹」聞香而來，若要解除猴患須將樹鋸除，目前相關單位並不考慮，派人先行看顧，花苞一落就儘速撿除，藉由斷絕食物來源杜絕猴患。

上週雲林縣林內鄉龍過脈步道臺灣獼猴群約30隻多，清晨入侵淵明國中校園開趴，從校門口到警衛室，不僅向學生威嚇企圖搶奪食物，甚至與持沖天炮保護學生的警衛對峙。經行政院林務局委託屏東科技大學團隊進行台灣獼猴研究，雲林縣政府農業處邀請該團隊勘察後認為，造成猴群大學入侵淵明國中校園的主要原因是大門口的椰子樹。

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▲雲林私立淵明國中大王椰子樹多達20多株，已有4、50年的樹齡，近期正值開花結果期，落地果實吸引猴群前來。（圖／雲林私立淵明國中提供）

農業處森林及保育科長張文東表示，調查結果顯示，猴群是被這些大王椰子樹開花結果產生的「果實」所吸引而來，只有斷絕校園內及周邊猴群的食物來源才可能阻絕猴群入侵校園，學校包括門口及圍牆內外，大王椰子樹多達20多株，已有4、50年的樹齡，一旦砍除將引起非議，並不考慮。

▲大王椰子樹開花結果產生的「果實」，落地後吸引猴群前來覓食。（圖／雲林私立淵明國中提供）

私立淵明國中校長丁清峰表示，連日來每天一早6點半林內鄉公所的驅猴人就會到學校放鞭炮驅趕猴子，讓學生上學期間安全出入校園，而學校亦派員緊盯著大王椰子樹，只要有花苞、果實掉落就會馬上撿除，以斷絕猴群食物來源，暫時解除猴患。

▲猴群聚集校園草皮，仔細觀察，原來是為了周邊大王椰子樹（紅箭頭）開花後落下的果實而聚集覓食。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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