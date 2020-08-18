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今晚鬼門開西螺福興宮封鐘鼓　讓好兄弟安心度假

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▲廟方執事人員請出封條，架梯將封條貼上左鐘、右鼓上，完成封鐘鼓儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮在農曆六月二十九日最後一天的傍晚，依例鐘鼓齊鳴後，廟方執事人員請出封條。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今晚間十一點將邁入農曆七月鬼門開的日子，陰間的「好兄弟」、「好姐妹」們，將來到陽世間一個月，接受陽間民眾準備豐盛普渡祭品款待；雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟為免鐘鼓聲驚擾到出遊的「好兄弟」、「好姐妹」，廟方依往例在傍晚五點進行封鐘鼓，停止鳴鐘擊鼓一個月也不放鞭炮。

西螺福興宮在農曆六月二十九日最後一天的傍晚，依例鐘鼓齊鳴後，廟方執事人員請出封條，架梯將封條貼上左鐘、右鼓上，完成封鐘鼓儀式，為避免發生誤鳴，廟方人員將自動擊鼓器電源拔除，讓好兄弟們一年一次陽世間享受普施濟度，可以好好地大快朵頤，歡樂的度過民俗慈悲月。

西螺福興宮董事程明瓏表示，福興宮在農曆六月最後一日進行封鐘鼓的儀式後，在農曆七月二十二日，國曆九月九日，依照百年習俗舉辦慶讚中元普度法會，並特別規劃拔薦超度儀式，其中提供信眾針對祖先、冤親債主、動物靈、嬰靈等對象，設置專屬牌位、功德牒文與財帛資糧包等，讓信眾們能夠透過七月普度儀式，可以對思念與追憶的親屬、寵物們，表達對一絲的懷念，邀請全台信善一起參與為自身積福德祈福願。

▲廟方執事人員請出封條，架梯將封條貼上左鐘、右鼓上，完成封鐘鼓儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲廟方執事人員請出封條，架梯將封條貼上左鐘、右鼓上，完成封鐘鼓儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

民俗專家李寶全指出，寺、宮廟中的鐘與鼓除了做為計時，如晨鐘、暮鼓為一天，鐘與鼓也是法器，擂鼓敲鐘有調兵遣將之意，為讓好兄弟能接受民眾普施，不至於被兵將驚擾，依信仰習俗從農曆七月初一子時(前一晚的十一點)起就暫廷鳴鐘鼓，各寺廟為避免擊鼓鳴鐘，進行封鐘鼓儀式，提醒工作人員不可七月期間誤鳴鐘敲鼓。

▲廟方執事人員請出封條，架梯將封條貼上左鐘、右鼓上，完成封鐘鼓儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲廟方執事人員請出封條，架梯將封條貼上左鐘、右鼓上，完成封鐘鼓儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）


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