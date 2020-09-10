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西螺福興宮中元普桌捐公益...實踐慈悲　波麗士幫忙送愛心

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▲西螺福興宮太平媽祖廟慶讚中元節普度法會圓滿完成，廟方與參讚普渡信眾將供品捐作公益，西螺警分局今日幫忙送愛心至轄區內有需要的民眾。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮太平媽祖廟慶讚中元節普度法會圓滿完成，廟方與參讚普渡信眾將供品捐作公益，西螺警分局今日幫忙送愛心至轄區內有需要的民眾。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟慶讚中元節，依百年古例在昨(9)日舉辦普度法會圓滿完成，廟方與參讚普渡信眾共同將供品捐贈作公益，西螺警分局今(10)日幫忙送愛心心至轄區內有需要的民眾，展現太平媽慈悲精神。

今年西螺福興宮媽祖廟的慶讚中元拔薦超度法會，來自全國十方的信徒非常的踴躍參與，比以往年成長3成之多，也因此在普桌供品部分亦有成長，福興宮每年將信眾捐出供品轉贈給慈善機構、低收入戶、弱勢家庭等單位為主，普渡後上千份供品信眾未帶回，還有來自高雄岡山慈善團體共襄盛舉提供120份的白米物資參與捐助。

第一波愛心物資與西螺警分局的波麗士大人合作，由波麗士大人幫忙將愛心物資分送到分局轄區內60戶弱勢家庭，由西螺警分局分局長陳盈菖率領各所所長與一級主管幹部至西螺福興宮，代表接受西螺福興宮發送物資，並由波麗士大人親自發送，將大家的愛心送達到分局轄區內的弱勢家庭的手中，宣揚太平媽慈悲濟世的精神。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，每年農曆七月中元普度，西螺福興宮都會邀請參加贊普的信眾，一起把贊普的普品捐公益作愛心，實際的行動實踐太平媽的慈悲。台灣傳統七月的習俗中，會以普度的供品作為社會公益救濟的物資。例如大家常聽到七月搶孤的民俗活動，就是透過搶孤的方式來進行公益物資的救助。現今搶孤風俗已將轉變成民俗競賽，但社會公益救助的部分就轉變成物資集體發送的方式持續進行。

▲西螺福興宮太平媽祖廟慶讚中元節普度法會圓滿完成，廟方與參讚普渡信眾將供品捐作公益，西螺警分局今日幫忙送愛心至轄區內有需要的民眾。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲每年農曆七月中元普度，西螺福興宮都會邀請參加贊普的信眾，一起把贊普的普品捐公益作愛心，實際的行動實踐太平媽的慈悲。（圖／記者蔡佩旻攝）


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