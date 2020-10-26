海青杯兩岸青年電競賽　弘光科大奪冠軍

▲海青杯兩岸青年電競賽今年邁入第三屆。（圖／翻攝中新網）

記者曾俊豪／綜合報導

2020「海青杯」兩岸青年電競賽總決賽25在福州登場，兩岸4支大專院校隊伍分別在台北與福州隔海競技。最終，台灣弘光科技大學隊伍拿下第三屆賽事冠軍，閩江學院和福建師範大學分別獲得亞軍和季軍。

《中新社》報導，今年海青杯全程線上直播，突出電競與青年兩大主題，台灣方面，東南科技大學、東吳大學、輔仁大學等12所大專院校共15支隊伍參加；大陸方面則是閩江學院、福建師範大學等10支隊伍出賽。

弘光科技大學最終脫穎而出，選手之一的邱亮融賽後表示，兩岸的隊伍打法各有特色，「我們打的會相對保守一些，大陸的隊伍非常自信。今天我們對戰的是閩江學院隊伍，來之前就有聽說它是大陸很強勁的隊伍，我們之前也是做了功課來參賽。」

他提到，賽後有與大陸的選手互加微信好友，大家說好要多聯繫，加強兩岸間的交流，也希望明年有機會繼續與大陸選手較勁。

閩江學院大三學生鄭錦聰則認為，透過比賽，看出台灣選手整體思路非常清晰，對資源的置換非常出色，「這正是我們不足之處，之前較多的是和大陸這邊的隊伍對戰，打法比較類似，台灣的選手的選角很有特色，出乎我們意料。

主辦方指出，活動旨在為兩岸青年打造高規格、高水準的電子競技賽事，期盼透過賽事發掘更多電競人才。據了解，2018年台灣地區遊戲玩家人數超過1000萬，平均年齡低於35歲；而大陸擁有約3億電競愛好者，是全球最大的電子遊戲市場。

▲大陸電競人口超過三億。（示意圖／記者蔡紹堅攝）