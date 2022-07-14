偷拍女大生如廁「畫面全黑」　手指一按就算犯罪...碩士男判2月

▲王男尾隨女子進入廁所，將手機探入門縫偷拍，只拍得一張「全黑」照，法院認為他「既遂」判刑2個月。（圖／pakutaso）



記者蔡怡萍／桃園報導

一名女子在桃園市某間科技大學內上廁所時，遭到一名碩士畢業的王姓男子持手機伸入門縫偷拍，女子發現後報警當場將王男逮捕，在他身上搜出裝有廣角鏡頭的手機一支，另外還在他右腳鞋底發現黏有另一支紅米手機。法官審時時，認為王偷拍的照片畫面雖然是「一片全黑」，但仍屬偷拍既遂，依妨害秘密罪判他有期徒刑2月，可易科罰金。

判決書指出，王姓男子2021年12月5日上午，在桃園市某科技大學內見鄭姓女子進入廁所，竟一路尾隨，趁她脫下褲子如廁時將一支裝著廣角鏡頭的手機伸入門縫，鄭女發現後大為驚嚇、連忙通報警衛，警方到場後也立即將王男逮捕，在身上搜出手機一支，並相簿裡查獲一張「全黑」照片，拍攝時間就是女子如廁的時候。警方同時發現，他右腳鞋底還黏著另一支紅米手機。

桃園地方法院審理時，認為王雖然只偷拍到「全黑」畫面，但他確實「按下快門」拍攝鄭女如廁之非公開活動，其行為已算是偷拍既遂，認為他為逞一己私慾，無故偷拍無辜女子，造成對方心理傷害，審酌王男坦承犯行、態度尚可，所生危害等等，判有期徒刑2個月，易科罰金1千折算1日，仍可上訴。