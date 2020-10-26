大陸抽砂船包圍馬祖　陳玉珍：要注意民船有無被徵用為民兵船

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

馬祖南竿附近海域25日出現大批陸方大型抽運砂船，仿若圍島，引發關注。國民黨立委陳玉珍26日受訪時表示，這種情形曾發生過，離島居民見怪不怪，但要注意兩岸關係緊張，有沒有可能大陸的民船被徵用為民兵船，解決的方法是海巡署必須派比較大的艦隊到金馬前線做相關防衛。

馬祖海巡隊指出，25日清晨以近岸雷達發現陸船越界狀況，立即調派南竿及莒光駐地2艘巡防艇趕往查處，因抽運砂船船舷太高及現場海象不佳，驅離4艘運砂船及1艘抽砂船，目前大陸抽砂船均在禁限制水域外；另艦隊分署緊急調派1000噸級新北艦全速趕往南竿海域，支援馬祖海巡隊強勢取締越界陸船。

陳玉珍26日在立法院受訪時表示，金馬地區是第一線，這種情形曾發生過，比如金門的烏坵距離大陸很近，常常也有很多大陸漁船、抽砂船圍在烏坵周圍，當地居民見怪不怪，但要注意兩岸關係緊張，有沒有可能民船被徵用為民兵船，解決的方法是海巡署必須派比較大的艦隊到金馬前線做相關防衛。

陳玉珍說，這些船非常聰明，長期都在界線外不會越界，我們的海巡艦艇過去時他們就會跑掉，海巡離開後他們又會聚集。除了海巡艦艇驅逐外，兩岸也有共打機制，兩岸海防單位也有互相聯絡管道，只是現在兩岸關係很差，不曉得這樣的溝通機制還在不在。

陳玉珍進一步表示，至少今年3、4月間，兩邊海防聯絡機制還是存在的，只是這半年來兩岸緊張情勢升高，「我倒不認為他們是默許，但同時出現這麼多抽砂船的確有點不尋常，要小心謹慎。」

陳玉珍表示，上個禮拜有連續5到6天的火砲演習，離島居民處變不驚，不過前線，至少金馬民眾都比較希望兩岸可以善意往來、多多交流，不要走向兵戎相見，這應該是前線居民深切的期待。

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