陳玉珍批黨產會不要臉　綠委反擊：因為有「更不要臉的單位」拿不應該的錢

▲黨產會主委林峯正。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院內政委員會26日審查不當黨產處理委員會110年度預算。國民黨立委陳玉珍質詢時，酸黨產會主委林峯正說，「大律師我覺得您太委屈了，這麼專業的大律師來擔任『不要臉』委員會主委，實在相當委屈」，隨後遭民進黨立委王美惠反批，因為有「更不要臉的單位」，拿不應該的錢，政府才會成立黨產會討回不當財產，認為這是個很好的單位。

陳玉珍表示，民進黨口口聲聲說黨產會的組成是參照德國追討東德黨產的體例，以憲法位階來處理黨產問題，我國卻是法律位階，以及黨產會委員還轉職擔任民進黨發言人，質疑黨產會公正性。對此，林峯正僅說，那是委員的個人選擇。

民進黨立委王美惠質詢時則反批，在黨產會這個單位之前有個「更加不要臉的單位」，拿了不應該的錢，才是不要臉，所以現在政府才會成立黨產會討回不當財產，「這有什麼不要臉？這是很好的單位」。

陳玉珍結束質詢後受訪時強調，她認為不當黨產委員會是個「不要臉委員會」，並不是批評林峯正個人，她也批評，民進黨完全執政後，不要臉的程度超乎想像，包括關閉媒體、威權恐嚇人民，這種都是讓人無法接受的。

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