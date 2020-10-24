國旅補助5.6億冠全台！花蓮再推金門包機　補助結束後再加溫

▲第二架次包機將有約180名旅行業者及遊客搭乘立榮航空到花蓮，進行三天二夜觀摩旅遊活動。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣積極開拓國旅新客源，今年10月首推出花蓮-金門包機第一架次行程受到民眾熱烈迴響，縣府再次與金門縣政府及兩地的旅行公會合作促成12月2至4日金門-花蓮第二架次包機，期盼10月31日安心國旅補助結束後，持續加溫花金雙城互惠旅遊、促進觀光。



觀光處代理處長張志翔表示，花蓮是好山、好水、好空氣的地方，國際旅遊平台Agoda網站公布2020年下半年度「全球10大熱搜旅遊景點」，花蓮一舉衝上全球熱搜冠軍！安心國旅補助自由行住宿每房1千元，花蓮已申請到5億6千萬元的規模，是國旅首選、全台之冠。



另縣府也積極推動花蓮「陸、海、空」旅遊，遊客可從陸海空分向前來，「陸」就是今年初蘇花改及國道客運的通車，為民眾提供便捷安全的道路，從台北到花蓮旅遊不再因鐵路一票難求而受限；「海」的部分旅遊推出藍色公路的跳島及｢環島郵輪｣，有六個航程停留花蓮港，推廣花蓮在地伴手禮和農特產品，結合在地觀光行程，不但提升花蓮觀光與郵輪經濟產業鏈，更成為花蓮觀光新亮點，「空」的部分則有花蓮-澎湖、花蓮-金門包機，提供便捷的方式讓外島民眾前來花蓮旅遊。



第二架次包機將於12月2日上午8時55分由金門起飛，並於10時05分抵達花蓮，約180名旅行業者及遊客將搭乘立榮航空AIR BUS321到花蓮進行三天二夜觀摩旅遊活動，同日上午10時55分則載著花蓮民眾前往金門。本次參與包機的會員旅行社有詠莉旅行社、世邦旅行社花蓮分公司、全順旅行社、東陽國際旅行社，民眾如欲金門旅遊，可洽旅行社報名前往。

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