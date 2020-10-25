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陸抽砂船大圍島！馬祖人驚「南竿被包圍了」　1000噸新北艦全速支援

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▲馬祖南竿遭陸籍抽砂船集結圍島 馬祖海巡增派1000噸新北艦支援 。（圖／民眾提供）

▲馬祖李姓民眾25日在臉書貼文表示，怎麼回事？馬祖南竿現在被包圍起來了。（圖／民眾提供）

記者郭世賢／馬祖報導

馬祖南竿當地民眾25日貼文表示，一早南竿海面出現大批陸方大型抽運砂船，仿若圍島。馬祖海巡隊表示，陸方船艦出現在當地介於南竿與莒光間的劉心礁水域，接近4000至6000公尺的禁限制水域周邊，馬祖海巡隊立即調派1000噸新北艦，全速趕往南竿海域，支援馬祖海巡隊強勢取締越界陸船。

馬祖李姓民眾25日在臉書貼文表示，今天10月25日台灣光復節，怎麼回事？馬祖南竿被大陸抽砂船包圍了！就是俗稱圍島。民眾所拍攝的畫面是，南竿近海布滿陸方船艦，疑似為陸方大型抽運砂船。

▲馬祖南竿遭陸籍抽砂船集結圍島 馬祖海巡增派1000噸新北艦支援。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲馬祖海巡隊25日清晨以近岸雷達發現陸船越界狀況，立即調派南竿及莒光駐地2艘巡防艇趕往查處 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

對此，馬祖海巡隊指出，25日清晨以近岸雷達發現陸船越界狀況，立即調派南竿及莒光駐地2艘巡防艇趕往查處，因抽運砂船船舷太高及現場海象不佳，驅離4艘運砂船及1艘抽砂船，目前大陸抽砂船均在禁限制水域外；另艦隊分署緊急調派1000噸級新北艦全速趕往南竿海域，支援馬祖海巡隊強勢取締越界陸船。

馬祖海巡隊表示，大陸抽砂船絕大多數均位在莒光與南竿間之航道，係屬6000公尺禁限制水域外之範圍，在範圍外滯留、航行、作業之船舶，非屬管轄水域，馬祖海巡隊刻透過兩岸共打機制，協調對岸共同打擊不法。

馬祖海巡隊自2019年迄今2020年9月底止，登檢帶案大陸抽砂船6艘、沒收罰金及拍賣繳納國庫金額高達1億4980萬元，行政罰鍰已達700萬元。馬祖海巡隊將持續加強南北竿及莒光周邊海域巡防勤務，結合大型艦船能量，強力執行驅離及取締越界陸船，確保馬祖海域海洋資源永續發展。

► 美麗最大的祕密

▲馬祖南竿遭陸籍抽砂船集結圍島 馬祖海巡增派1000噸新北艦支援。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲馬祖海巡隊驅離4艘運砂船及1艘抽砂船 。

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