八仙塵爆康復「爽玩夜店、半套」　癡情妹陪創業遭劈腿：他封鎖我

▲八仙樂園發生粉塵爆炸意外，傷患躺滿草地。（圖／記者陳明仁攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我們在一起8年！陪你走過了八仙塵爆！」一位女網友爆料，說男友是八仙塵爆案的受害者，事情發生後，她不離不棄地陪男方復健和創業。沒想到終於論及婚嫁時，她發現男友不僅在復健期間跑到夜店一夜情，還嫖妓、交往酒店小姐。事情爆出，網友都氣炸替原PO狂批渣男，「那麼噁爛……還好妳發現！」

「事隔了半年，好不容易走了出來……」這位女網友在臉書《爆怨2公社》貼文，說她跟男友在一起8年，陪對方走過八仙塵爆，當時她每天去醫院陪伴復健，甚至從高收入的穩定工作離職，陪男友創業開飯糰店。

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沒想到幾年後，2人論及婚嫁，男友來提親時，她意外揭穿了男友假面具，「你根本是渣男，我很難相信嘴裡一直說愛我的你，8年來沒跟我提過分手的你會這樣子！」原PO細數男方的各種噁渣事跡，「大學時期就睡了同學的表姐，用兩隻手機在交際，八仙復健完還可以在夜店一夜情，嫖妓，半套店，甚至最後跟酒店小姐在一起。」

▲男友多次出軌，讓原PO超崩潰。（示意圖／pixabay）

她忍不住傷心大嘆，「你有沒有想過，當初你在醫院昏迷的時候，我是怎麼哭，怎麼相信你好了會好好疼我的」，回想當初交往過程，她也堅持AA制、不要花男友的錢，「反而讓你把錢拿去外面跟人家開房間！」原PO更崩潰直呼，為什麼不分手再玩，害她狂看婦產科。

最後，原PO本來想說放下了、想過了，一切就都算了，沒想到渣男完全沒有反省之意，「最後不是我封鎖你，是你！封鎖我……」女網友不禁怒罵「人生父母養，不是每個人都該這樣做，被你糟蹋」、「到底把女人當什麼！」

貼文一出，不少人光看文字就氣炸，「真是渣男，幸好還沒嫁就看清，爛的走了，一定可以再找到更好的」、「爆怨總是不斷的在刷新三觀」、「拉撒米啊！塵爆忘了燒他雞雞了」、「八仙塵爆炸了他的智慧線跟良心了」、「真的好險在婚前發現了」、「還好沒結果，他封鎖妳妳要開心，以後結婚會更誇張。」