狠保母連擊10拳爆頭！粉碎性骨折奪命　只因2歲男童不理會她呼喚　

▲高雄一名徐姓保母於去年9月竟對托育的2歲男童施暴，導致男童斷送小生命，橋頭地院依法被判刑6年10月。（圖／記者洪正達翻攝）

記者黃宥寧／高雄報導

高雄一名領有保母證照的徐姓保母於去年4月間認為2歲多的羅姓男童不理會她呼喚，竟情緒失控，對他掌摑5下，再將他壓至她膝蓋上出拳猛搥頭頂約10次、頭部撞地，釀顱骨粉碎性骨折，隔天送醫不治。徐女審理辯稱，想懷孕而停憂鬱症藥，才會情緒失控打小孩，甚至稱「很少打自己的小孩，也不會用這樣的方式打」，仍依傷害致死罪判6年10月，可上訴。

判決指出，領有保母證照的徐姓女子於2019年3月受羅姓女子委託，以每月25500元的報酬全天候照顧年僅2歲的幼子。4月23日當天，因羅童不聽使喚，便將他帶進浴室先連續掌摑臉頰5次，再將他壓在膝蓋上以右手重捶頭頂10次，導致羅童跌倒額頭著地，導致他嘴角流血、顱骨粉碎性骨折、顱腦損傷、寰枕關節脫位，但徐女只見嘴角流血並未送醫，導致他隔日清晨5點半死亡，徐女見羅童全身冰冷緊急送醫急救仍宣告不治。

徐女審理時承認有動手打男童，但辯稱，因為本身有服用抗憂鬱症藥物，因為想要懷孕才停藥，真的沒想到會情緒失控打小孩；甚至表示「我會打自己的小孩，但是很少，也不會用這次這樣的的方式打，我會這樣打是因為我太生氣了」。法官認為，徐女本身育有3名子女，接受委託照顧羅童應該付出相同的耐心並理性控制情緒，但卻反而產生差別對待，加上她手段嚴重、第一時間甚至輕忽未將男童緊急送醫，才會釀悲劇，故毫無可憫恕之處。

對此法官審酌徐女任職保母時已懷孕，以及2017年8月18日至2019年3月8日確實因憂鬱症有到診所就醫，再加上主觀上她應沒要置男童於死的犯意，僅出於傷害犯意，另外考量她符自首要件可減輕刑度，認罪有悔悟，也已經與羅童母親達成和解，但仍依對兒童犯傷害致死罪判6年10月徒刑，可上訴。

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