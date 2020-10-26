油輪遭挾海上曲折航行！　英國出動「神秘特種部隊」攻堅逮7人

▲遭挾持油輪在軍方解救後，船組員安全無恙。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

一艘經過英國南部懷特島郡（Isle of Wight）外海的油輪，25日傳出疑似遭到劫船，獲報後英國警方立刻南下截船，強行登船奪回掌控並逮捕7名偷渡客。

CNN報導，英國警方此前表示他們正就有人潛伏上油輪一事採取行動，漢普郡（Hampshire）警方表示，油輪內夫安卓梅達（Nave Andromeda）上的船組員情況危險，「警方正在與我們的夥伴緊密合作，包括海事與海岸警衛署 （Maritime and Coastguard Agency）以及邊境檢查署 （Border Force），讓整件事有安全的結果。」

英國軍方派遣特種部隊「SBS」（Special Boat Service）攻堅，行動展開後，2架海事與海岸警衛署的直升機飛往油輪所在航道，並繞著油輪飛行，經國防大臣華勒斯（Ben Wallace）與內政大臣巴特爾（Priti Patel）授權後，武裝部隊強行登船解救船員，並取得油輪控制權，逮捕7名偷渡客。據英國航運公會執行長山昆那堤（Bob Sanguinetti）指出，這種尺寸的油輪上，應有15到20名船組員。

根據航運數據，該艘油輪由奈及利亞首都拉哥斯（Lagos）出發，6日啟航並預計25日上午10點，在英國修咸頓（Southampton，或譯南安普敦）的南岸停泊，但在駛入英吉利海峽後，航運路線在懷特島郡外海開始曲折不定，過程經過數個小時，隨後由懷特島廣播電台通報給警方。

至於劫船偷渡客的動機為何？擁有2000萬人口的拉哥斯近日爆發抗議警暴示威，遊行示威最終演變成血腥鎮壓，軍、警皆被指控掃射人群、對抗議群眾行刑式開槍等，但尚無法斷定兩者關聯，仍有待進一步訊問及調查。山昆那堤也表示船員現已安全，而偷渡客的動機，「就像我說的，它再罪惡也可能不過是尋求政治庇護。」