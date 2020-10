油輪遭挾海上曲折航行！　英國出動「神秘特種部隊」攻堅逮7人

▲遭挾持油輪在軍方解救後,船組員安全無恙。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

一艘經過英國南部懷特島郡(Isle of Wight)外海的油輪,25日傳出疑似遭到劫船,獲報後英國警方立刻南下截船,強行登船奪回掌控並逮捕7名偷渡客。

CNN報導,英國警方此前表示他們正就有人潛伏上油輪一事採取行動,漢普郡(Hampshire)警方表示,油輪內夫安卓梅達(Nave Andromeda)上的船組員情況危險,「警方正在與我們的夥伴緊密合作,包括海事與海岸警衛署 (Maritime and Coastguard Agency)以及邊境檢查署 (Border Force),讓整件事有安全的結果。」

英國軍方派遣特種部隊「SBS」(Special Boat Service)攻堅,行動展開後,2架海事與海岸警衛署的直升機飛往油輪所在航道,並繞著油輪飛行,經國防大臣華勒斯(Ben Wallace)與內政大臣巴特爾(Priti Patel)授權後,武裝部隊強行登船解救船員,並取得油輪控制權,逮捕7名偷渡客。據英國航運公會執行長山昆那堤(Bob Sanguinetti)指出,這種尺寸的油輪上,應有15到20名船組員。

根據航運數據,該艘油輪由奈及利亞首都拉哥斯(Lagos)出發,6日啟航並預計25日上午10點,在英國修咸頓(Southampton,或譯南安普敦)的南岸停泊,但在駛入英吉利海峽後,航運路線在懷特島郡外海開始曲折不定,過程經過數個小時,隨後由懷特島廣播電台通報給警方。

至於劫船偷渡客的動機為何?擁有2000萬人口的拉哥斯近日爆發抗議警暴示威,遊行示威最終演變成血腥鎮壓,軍、警皆被指控掃射人群、對抗議群眾行刑式開槍等,但尚無法斷定兩者關聯,仍有待進一步訊問及調查。山昆那堤也表示船員現已安全,而偷渡客的動機,「就像我說的,它再罪惡也可能不過是尋求政治庇護。」

