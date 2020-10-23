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英國脫歐後首個自貿協定！　對日本「免關稅」貿易額將增5000多億

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▲▼日本外務大臣茂木敏充與英國貿易大臣特拉斯（Liz Truss）23日於東京簽署貿易協定。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本外務大臣茂木敏充與英國貿易大臣特拉斯（Liz Truss）23日於東京簽署貿易協定。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

英國與日本於23日簽署了一項貿易協定，這是在1月正式脫離歐盟之後的第一個重大協議，隨著過渡期即將於12月31日結束，英國將重點放眼於與世界各國商議新的自由貿易協定，但於此同時，英國仍在與歐盟的其他重要貿易夥伴進行脫歐協議的談判。

根據路透社報導，英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）於簽署儀式結束後表示，這是自英國再次成為一個獨立的貿易國以來，第一個達成的自由貿易協議，往後英國對日本99%的出口產品將免徵關稅，與2018年相比，英國對日本的長期貿易額將增加152億英鎊（約新台幣5685億元）。

▲▼日本外務大臣茂木敏充與英國貿易大臣特拉斯（Liz Truss）23日於東京簽署貿易協定。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國表示，與日本簽署貿易協定後可免除關稅增加交易金額。（圖／達志影像／美聯社）

報導提到，特拉斯9月與日本外務大臣茂木敏充達成廣泛協議後，開始進行磋商。日本外務大臣茂木敏充表示，自談判開始到簽署協議只花了4.5個月的時間，協議將於2021年1月1日生效，這體現了日本與英國促進自由貿易的決心，日本也歡迎英國加入由11個成員國組成的跨太平洋夥伴全面進步協定 （CPTPP），並打算提供必要的支持。特拉斯也表示，英國希望明年初正式申請加入CPTPP。

報導表示，CPTPP的成員國除了日本，協定包含加拿大、澳洲、汶萊、智利、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡以及越南等國家。特拉斯同日稍晚與經濟大臣西村康稔會面時表示，英國明年將成為七大工業國組織（G7）輪值主席國，日本則會擔任CPTPP的輪值主席國，這預計為兩國帶來更大的機會，以挑戰日益抬頭的貿易保護主義，並為自由貿易辯護。

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