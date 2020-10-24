硬上29隻雞致死！變態男判決大反轉...法官無奈：我無權禁止他養

▲變態男性侵家中寵物雞致死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

英國37歲男子瑞漢．拜格（Rehan Baig）因性侵家裡的寵物雞，甚至在施暴過程中，活活將雞性侵致死，他還要求妻子錄下影片待日後回味。日前他被判入獄3年，並禁止飼養動物，不過近日案情出現大逆轉，由於法律上漏洞，導致拜格未來還是能夠繼續飼養雞。

根據《每日郵報》報導，去年7月，國家刑事局（NCA）接獲舉報指拜格有猥褻6歲兒童的影像，警方於是進入拜格家中搜索，先是在電腦裡找到名為「家庭影片（Family Vids）」的資料夾，發現裡面有許多兒童的不雅照和性侵一隻狗的影片，並未發現有雞的存在。

但之後在拜格家中的地窖內，發現2隻雞在地上，其中一具屍體還被放在垃圾袋內。警方從扣押的影片中發現，這2隻雞是以寵物被拜格買進，但全都遭到拜格性侵，其中一隻還是被活活性侵致死，影片也錄下拜格把死雞裝入袋中的畫面。影片是由拜格的妻子哈里瑪（Haleema）掌鏡，他們一共在地下室內拍攝了29次「性侵雞」，據悉，這家人的每隻寵物雞都死於類似的可怕虐待中。

日前法官曼塞爾（Richard Mansell）對拜格判處3年徒刑，且終身不得飼養寵物。但現在案情卻出現逆轉，由於法律上並沒有「虐待動物」這一項，導致曼塞爾無權判決拜格「不得飼養寵物」。曼塞爾無奈解釋到，未來可能還會有更多寵物被拜格殘害致死。

曼塞爾表示，這些墮落的舉動，會讓正常人感到不舒服，而拜格和雞發生性行為這件事，簡直讓人無法理解。他也建議檢察官向英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）諮詢建議，找出曼夏爾虐待動物的法律條文，否則在法律上無法限制曼夏爾飼養動物。