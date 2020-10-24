粗曠高中生「髮際線太高」激似40歲大叔！　家長要求校方查身分

▲英國有一名疑似40歲中年男子混入高中上課。示意圖，非當事人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者湯子暘／編譯

英國科芬特里（Coventry）一名15歲男高中生因為長得太過「成熟」，而被懷疑根本是40歲大叔混進校園，引起家長的恐懼和反彈。但根據《太陽報》報導，科芬特里市議會也表示，這名學生是來自西非甘比亞的難民，入學前並沒有提供護照來證實年齡。

一名女學生在Snapchat上貼出這名「大叔同學」的照片後，拍下有點禿頭、留有少許鬍渣、壯碩高大的身影，被轉發到Facebook上引起熱議，隨後偕同家長被校方叫過去，遭到口頭告誡這樣有霸凌的疑慮。

Coventry (GB) : le nouveau camarade de classe de leurs enfants de 15 ans est un demandeur d'asile à la calvitie prononcée et semble avoir 40 ans - https://t.co/lPH7sT5FEO pic.twitter.com/PTnoixJAHs — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) October 23, 2020

女同學的母親辯解，自己全力鼓吹言論自由，不同意這樣是霸凌，「你真的不能責怪學生談論這件事，他長得就像40歲。父母真的會擔心阿，看在上帝的份上，他的髮際線都退後了。」

科芬特里市議會的米爾斯（Sarah Mills）主要負責當地的教育問題，在收到家長來信後表示，如果學生作為受庇護的難民隻身抵達英國，沒有任何父母陪同，當局可能不會特別要求出示出生證明與護照。

另一名同班同學的母親也表達憂慮，「學生回家時告訴我們，班上來了一個老男人，他沒有身分證和護照，可能他說的年齡是真的，也可能不是。無論是哪一種，我們都希望得到澄清。」

▲歐洲每年都接收成千上萬來自非洲、中東地區的難民，造成無數的社會問題。低年齡層的難民的受教權也同樣需要受到關注。（圖／路透）



校方希望學生不要過度評斷他的外表，已經證實這名無辜學生是15歲，但沒有提到是用什麼方法證明。校方發言人提到，「雖然不宜對個別學生發表評論，但我們可以確認學生的身分與年齡。在此向所有父母保證，以按照所有正確的程序處理名冊上所有學生的身分。」

家長的擔憂其實並非空穴來風，就在兩年前真的有30歲難民混入伊普斯威奇（Ipswich）的高中上學，隨後被校方揭穿。當時有學生也是在Snapchat上貼出新同學的照片，發起「數學課上怎麼會有30歲的男同學？」投票。

後來父母察覺事情不對，發現這名來自中東的難民過去在Facebook上的照片非常有「大叔味」，有著手持啤酒、蓄滿鬍鬚和露出毛茸茸胸膛的照片，之後遭校方證實他確實是成年男子。

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