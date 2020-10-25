美魔女穿性感蕾絲薄紗進超商...騎走別人的歐兜賣　判無罪理由曝

▲彰化一名女子穿著性感睡衣竟偷走一輛機車，判無罪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／彰化報導

彰化一名女子穿著連內褲都看得到蕾絲睡衣到超商，嚇壞店員，接著騎走他人機車離去，員警獲報追查，找到她時正在街上散步遊盪，但她對偷機車一事表示全無印象，警方訊後依偷竊罪嫌起訴。彰化地院審理，她表示長期患有睡眠障礙需服安眠藥才能入睡，法官認為她偷車不繼續騎，並無據為己有之意圖，顯然當時因過度服用藥物處於頭腦痴呆、意識混亂情形，判處無罪。

根據判決指出，去年6月上午8時許，陳女於彰化市一間連鎖超市附近發現停了一輛機車，車鑰匙沒有拔走，陳女見狀將車騎走，然後將機車停在路邊後離開，車主發現機車遭竊報警處理，檢方依竊盜罪起訴陳女。

經彰化地院法官審理此案，陳女表示自己有無法入眠障礙，從2007年起多次就診，取得蒂諾斯、美得眠、欣得眠及瑰樂平等藥物，相關副作用有健忘、夢遊、反應遲鈍或痴呆等症狀，事發前她吃了安眠藥，根本不知道發生什麼事，她連家裡的鑰匙都弄丟，後來是員警找到她並送她回家。

為確定陳女是否因服用藥物夢遊，不知道自己在做什麼，法官也請彰化基督教醫院針對陳女進行精神狀態鑑定，醫院報告說明，並表示陳女確實有服用過量安眠藥的情形，而陳女過去有類似行為，像是開車自撞安全島等，陳女的兒子也說母親常有忘記關瓦斯及帶鑰匙等行為。

對此超市店員也證稱，陳女穿著「跟一般人不一樣」，一進店就嚇壞大家。而且她說要買水卻沒拿水，一直拿錯商品，後來也沒有結帳，甚至要把超商的抹布帶走遭制止才離開，隨後就跨坐上一台機車後，搖搖晃晃地離開停車場。沒多久就有1名男子進來問有沒有看到1台插著鑰匙的機車被騎走，才知道男子機車遭竊，趕緊報警。

當下找到陳女的員警也說，找到她時發現她穿著蕾絲紗裙，可以看見裡面穿的內褲，看起來狀況不是很好，好像沒睡好，詢問陳女身分證字號也說不出來，也說不出來為什麼會騎走別人機車。

法官審酌，陳女行竊機車後又步行至超商，並走在路旁閒晃，有違偷竊常理，不符構成竊盜罪「意圖為自己或第三人不法之所有」規定，難以認定有據為己有之意，另外陳女當時處於意識混亂狀態，加上店員、員警舉證，全案判處無罪。

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