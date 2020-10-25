共機又來！2小時內2度擾西南空域　空軍廣播驅離

▲共機再度擾台。（示意圖／國防部提供）

記者黃巈禾／台北報導

共機擾台次數頻繁，25日上午更在2小時內2度進入我西南方空域，而我國空軍則依慣例以廣播驅離。

根據「台灣西南空域」臉書粉絲專頁指出，25日上午10時許起共機再度進入我西南空域，高度3000公尺及4000公尺，空軍照例在空警戒、並於10時50分及12時58分共兩次廣播驅離，空域外有中共空警200預警機一架盤旋，依照接收到的MODES訊號顯示為7A429A，編號30175。

對於共機25日是否擾台，國防部尚未證實。根據國防部近期公布共機擾台資料，10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架次；10月8日運8反潛機1架次；10月9日運8反潛機1架次、運9反潛機1架次；10月10日運8反潛機1架次。

另外，還有10月11日運8反潛機1架次；10月15日運8反潛機1架次；10月16日運8反潛機1架次；10月17日運8反潛機1架次；10月20日1架空警500機、1架運9通信對抗機，以及1架運8反潛機；10月21日1架運8反潛機。

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