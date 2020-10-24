昆山媽祖盃慢壘賽開打　21隊、400名兩岸球友同場較勁

▲第十屆昆山媽祖盃海峽兩岸慢速壘球邀請賽。（圖／大會提供）

記者魏有德／北京報導

第十屆昆山媽祖盃海峽兩岸慢速壘球邀請賽今（24）日舉行，受疫情影響，雖然規模不若以往，仍有21支隊伍、400餘名選手參賽，光是台籍選手便有233名。江蘇省台商慢壘聯盟理事長孫德聰表示，慢壘是台灣最普及的運動之一，「為了讓昆山台商在工作之餘也能像在台灣一樣來場親子球賽，才舉辦了首屆比賽。」

據了解，這項邀請賽自2011年起，已成為大陸最具影響力的兩岸慢壘賽事之一，也讓台商、台幹聚居的昆山湧現多支慢壘隊伍，打造以球會友、運動健身的平台，同時，慢壘賽事也成為了昆台兩地交流發展的品牌活動。

▲昆山媽祖盃慢壘賽共計21支隊伍、400餘名選手參賽。（圖／大會提供）

2020年是台商投資昆山三十週年，超10萬台灣民眾在昆山工作生活。昆山市委常委金健宏表示，昆山作為大陸台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一，憑借惠台68條措施和服務台胞台企20條新政，極力打造台商大陸「精神家園」，成為宜居宜業的心安之處、第二故鄉。

第十屆昆山媽祖盃海峽兩岸慢速壘球邀請賽為期4日，21支參賽隊伍中，16支為社會組參賽隊，另有5支長青組參賽隊。江蘇省台辦副主任李衛華、蘇州市台辦副主任楊伍林、昆山市委常委金健宏及江蘇省台商慢速壘球聯盟理事長孫德聰皆出席開幕儀式。