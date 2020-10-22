國台辦回應美軍售案：以武拒統，帶來深重災難

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／北京報導

美政府於美東時間21日宣布批准3項對台軍售並送交國會，引起兩岸社會關注。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（22）日表示，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「817」公報規定，停止一切對台售武。

朱鳳蓮強調，民進黨當局自美購武，企圖以武拒統，進行謀獨挑釁，只會嚴重破壞台海和平穩定，給台灣民眾帶來深重災難，「我們正告民進黨當局停止一切形式的與美勾連，不要在台獨的絕路上越走越遠。」

▲海馬士多管火箭系統（HIMARS）。（圖／翻攝USMS）

據了解，美國務院批准3項對台軍售，總價高達 18 億美元（約新台幣 540 億元）。其中，海馬士多管火箭系統（遠程精準火力打擊系統，HIMARS）及遠距攻陸型魚叉飛彈（AGM-84H Standoff Land Attack Missile），由於可進行源頭打擊，被視為從過往的防禦型軍售轉變為有反擊能力的軍售案，引發外界討論。

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／達志影像／美聯社）

大陸外交部發言人趙立堅也在今日的例行記者會上表示，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則，建議撤銷有關對台軍售計劃，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害，「中方將根據形勢發展作出正當必要反應。」

