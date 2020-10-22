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全民運慢速壘球5天激戰！男子台南市2連霸　女子新北3連霸

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▲台南市捧回隊史第8座全民運冠軍獎盃，隊員合影留念。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

台南市捧回隊史第8座全民運冠軍獎盃，隊員合影留念。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全民運慢速壘球經過5天激烈交戰，男子組慢速壘球由台南市捧回隊史第8座全民運冠軍獎盃，銀牌及銅牌則分別由新北市、花蓮縣奪得；女子組21日分出勝負，由新北市獲三連霸，銀牌及銅牌分別是桃園市、台北市。

慢壘賽事有20個縣市參加，各縣市都有備而來，國福棒壘球場邊加油聲此起彼落。女子組冠軍新北市隊長林曉彤表示，很開心可以三連霸，對手都相當可敬，期間當然也有壓力，但有信心團隊可以辦到！由於許多隊員都是社會人士，大家把握下班瑣碎時間訓練。這次是第一次到花蓮參賽，感受到好山好水好空氣，場地很不錯，花蓮人也很熱情，期待下回能拿下四連霸。

▲台南市捧回隊史第8座全民運冠軍獎盃，隊員合影留念。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

女子組由新北市勇奪三連霸。

值得一提的是，花蓮縣慢速壘球代表隊在這次全民運奪得史上最佳成績，男子組勇奪銅牌。當天花蓮縣第一場對上嘉義縣，在全場熱情民眾的加油聲中，以3:1獲勝，第二場對上屏東縣代表隊，以5：2取得勝利。下午再對上實力堅強的桃園市代表隊，這場比實雙方纏鬥到第七局戰成0比0平手，進入驟死戰，終場以3：2獲勝。終場不敵新北市，以3：8落敗，將銅牌留在花蓮。

此外，縣府向體育署爭取場館修繕，其中國福棒壘球場全面更新安全圍籬、增加PE圍網，整建教練及球員休息室、觀眾席，增設兩球場夜間照明設備、四座球場圍網，除了提供全民運參賽選手最優質、安全的比賽環境，也提供縣民一個美好的運動空間。

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