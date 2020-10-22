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川農翻身／四川巴中「摸龍蝦兼洗褲」　台灣女婿有個「莊園夢」

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▲澳洲小龍蝦比大陸本土小龍蝦個頭大，肉質也較多。（圖／記者魏有德攝）

▲澳洲小龍蝦比大陸本土小龍蝦個頭大，肉質也較多。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／四川巴中報導

來自台灣的蔡政諭2013年隨陸配太太回到四川巴中的大山裡，投身澳洲小龍蝦養殖事業，建立了川台緣養殖基地，在銷售小龍蝦的基礎上，將產業與現地結合，打造集觀光、休閒的園區，全因一個永不放棄的夢。蔡政諭表示，「希望能讓巴中這個地方廣為人知，建立心目中理想的莊園，成為一般人稱羨的莊園主人。」

▲遊客在養殖基地可以在青山綠水下體驗小龍蝦垂釣。（圖／記者魏有德攝）

▲遊客在養殖基地可以在青山綠水下體驗小龍蝦垂釣。（圖／記者魏有德攝）

與眾不同的是，蔡政諭養的小龍蝦，品種來自澳洲，基地放在巴中市恩陽區柳林鎮過街樓村的深山裡，看似氣候條件及環境不太契合，仍被他成功引入，最大的優勢便來自於台灣的養殖技術經驗。

蔡政諭提到，相較於大陸本土的小龍蝦，澳洲小龍蝦個頭較大、肉質也比較豐富，四川作為人口大省，消費力驚人，「目前完全不愁銷量，現階段幾乎供不應求，之後蓋起恆溫的大棚，便不用靠天吃飯，實現工廠化的生產，進而覆蓋到成都、重慶及西安的市場，前景相當看好。」

▲摸龍蝦兼洗褲的沈浸式體驗，是蔡政諭日後打造生態休閒農莊的秘密武器。（圖／四川省台辦提供）

▲摸龍蝦兼洗褲的沈浸式體驗，是蔡政諭日後打造生態休閒農莊的秘密武器。（圖／四川省台辦提供）

此外，蔡政諭也想將基地打造成心目中理想的莊園型態，集合採果、休閒及娛樂為一體，搭上時下最流行的沈浸式體驗，讓遊客能滿足釣蝦、抓蝦的樂趣，甚至建立民宿，使遊客願意多停留幾天，享受慢活的時光。

值得注意的是，蔡政諭逐步推進莊園建設的同時，也將台灣元素悄悄地融入其中。其中，台灣民眾在釣蝦後直接抹鹽巴炭烤的料理方式，讓當地民眾驚艷，再加上蒜蓉蝦、燒酒蝦以及符合在地口味的麻辣及五味紅燒等，成為吸引觀光客的另一項秘密武器。

▲台式鹽烤的小龍蝦鮮甜多汁，受到當地民眾的喜愛。（圖／記者魏有德攝）

▲台式鹽烤的小龍蝦鮮甜多汁，受到當地民眾的喜愛。（圖／記者魏有德攝）

蔡政諭表示，跟著太太回到她的老家建立事業，當地的村民也提供不少協助，對於當地民眾的生活改善不敢居功，不過，讓彼此感動的是，「雙方並不是雇主和僱傭的相處模式，更多的是一種把彼此當作家人的關係。」

帶著台灣人對鄉村旅遊及民宿經營執著的「匠人之心」，蔡政諭將事業從廣東的電子廠轉移到內陸的深山老林裡。蔡政諭期待，這個原生態、充滿自然氣息的小村裡，能建立起屬於自己的莊園，一圓成為莊園主人的美夢。

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