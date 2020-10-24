▲新北「三芝茭心輕鬆GO」，美味茭白筍產季開跑。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「三芝茭心輕鬆go」茭白筍產地推廣於24日熱情展開，以盛大慶典迎接新北市茭白筍產季到來，今日會場舉辦各項茭白筍趣味活動及展售會，現場民眾玩得開心更吃得美味，新北市副市長吳明機特別到場與民眾同樂，將三芝區美味茭白筍推廣給市民朋友。

農業局表示，為推廣三芝優質茭白筍，三芝區公所於三芝區遊客中心舉辦「三芝茭心輕鬆go」活動，現場頒發茭白筍品質評鑑競賽獎項，本年度帶殼組冠軍、剝殼組冠軍及甜筍王分別為林文德、蔡明燦及謝金燕，現場還有茭白筍競標大會、環套茭白筍競賽、剝茭白筍大賽及茭白筍快問快答等多場趣味活動，讓民眾在玩樂中更深入了解三芝茭白筍，更邀請吳明機副市長拍賣筍王茭白筍，將活動氣氛帶到高點。

▲新北市副市長吳明機頒發甜筍王給得獎者（得獎者女兒代領）。

此外，也舉辦茭白筍市集，邀請在地農友擺攤販售新鮮現採茭白筍，將最美味的三芝特產帶給市民朋友，另本次牧蜂休閒農莊、二號倉庫咖啡館、邊界驛站、鄉園本港海鮮餐廳等18間周邊商店也配合茭白筍活動推出店家專屬優惠，共同推廣本市優質茭白筍。

農業局說，今天無法到場的民眾也別灰心，茭白筍市集與周邊商店優惠活動明日依然持續舉辦，另外三芝區農會將於10月28日在天母SOGO舉辦茭白筍展售活動，農會也提供茭白筍宅配訂購服務，只要一通電話就可以將當令的三芝美味送到你家，喜歡茭白筍的朋友們趕快把握機會！

▲淡水社區大學現場介紹北海岸植物。

三芝區農會理事長陳有田表示，三芝主要栽種茭白筍品種為赤殼種，受陽明山清泉灌溉，特色是筍長較長、筍徑較粗，可食用部分多，並且筍肉纖維細緻、飽滿鮮甜，堪稱極品，農會也使用當季茭白筍為原料推出茭白筍脆片等加工品，品質也非常優質，送禮自用兩相宜，歡迎各位踴躍嚐鮮。

副市長吳明機表示，新北市包山包海、物產豐隆，有綠竹筍、山藥、甘藷、茶葉及蜂蜜等多樣高品質農產，也有北新、番婆林及雙溪平林等休閒農場等旅遊景點，除了茭白筍外，現在也正是萬里蟹肥美的季節，各位朋友假日不妨來新北市走一遭，來趟美食秘境之旅！

► 美麗最大的祕密

▲獲獎茭白筍。