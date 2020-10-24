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嵌甲入肉椎心痛！「凍甲」痛不能走　指甲矯正免開刀馬上解決

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▲▼皮膚科陳威宇醫師以指甲矯正，不用開刀馬上就解決了陳小姐的椎心之痛。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼皮膚科陳威宇醫師以指甲矯正，不用開刀馬上就解決了陳小姐的椎心之痛。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

古語有云：「十指連心。」對於有嵌甲症狀的人來說，指甲刺進肉的感覺真的是椎心之痛。39歲的陳小姐2個月前發現腳的大拇趾趾甲邊緣開始紅腫起來，連日常走路都因疼痛而有所限制，因此來到花蓮慈濟醫院皮膚科就診，確診是俗稱「凍甲」的嵌甲症，由皮膚科陳威宇醫師為她進行指甲矯正，不用開刀馬上就解決了陳小姐的椎心之痛。

▲▼皮膚科陳威宇醫師以指甲矯正，不用開刀馬上就解決了陳小姐的椎心之痛。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

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陳小姐表示，自己大約是從六、七年前開始，發現有時候走路腳趾會感覺疼痛，一開始想說會不會是走路走太多，還是因為大部分都在室內行動，走路時沒有穿鞋，腳趾才會疼痛，沒想到在2個月前，指甲邊緣突然腫脹發紅，看了很多次醫生，也吃過消炎止痛藥，但是一直沒有得到改善。在接受指甲矯正後患部馬上就不痛了，在剛做完的頭兩天會有輕微的異物感，覺得有個東西（矯正器）在指甲上，不過這樣的異物感很快就消失，而且日常生活也沒有限制，走路、洗澡什麼的都沒有問題，少了疼痛後生活品質大幅改善。

陳威宇醫師表示，這是因為陳小姐不只是單純的甲溝炎，而是指甲都已經變形刺進肉裡，所以即使吃了消炎止痛藥還是沒有辦法根治。指甲變形最常見的部位就是在腳的大拇趾，但所有指甲都有可能會變形，一般來說如果只有發生在單一指甲，通常是外力因素造成，可能是經常性碰撞、鞋子不合腳或是走路姿勢的問題；但是如果同時出現在多個指甲，就有可能是系統性疾病引起，像是營養素缺乏，或者是藥物的副作用（例如：治療肺癌的標靶藥物）；另外，黴菌感染（灰指甲）及乾癬也都是造成指甲變形可能的原因。

▲▼皮膚科陳威宇醫師以指甲矯正，不用開刀馬上就解決了陳小姐的椎心之痛。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

嵌甲症會造成病人持續性的疼痛，進而嚴重影響生活品質，像陳小姐這樣能「走」到診間的病人還算好，甚至有嚴重到踩地都會痛的患者，痛到根本不願意走路，是坐著輪椅來到診間求診。陳醫師自己國中時期也曾因受傷導致嵌甲，當時嚴重到要開刀拔除指甲，傷口休養了一、兩個禮拜後才慢慢恢復，幸運的是，新長出來的指甲恢復正常的形狀。

陳威宇醫師表示，治療嵌甲一開始都是處理感染及緩解疼痛，但我們還是希望能找到病因，進而減少復發的機率。傳統治療方式是透過手術，拔除變形的指甲加上甲床矯正，不過即使手術拔除指甲後，仍有超過五成的復發機率；使用矯正器治療後，通常前幾天疼痛就會有顯著改善，研究顯示接受六個月矯正的患者，一年內大約只有一成的復發率，但仍建議持續追蹤治療。正因為自己也曾受過嵌甲症的苦，所以很樂見花蓮慈院皮膚科團隊為東部地區民眾，引進新式的矯正方式，提供患者一個非手術的選擇，可以避免手術後的恢復期與傷口感染的風險。

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