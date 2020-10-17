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才剛開完刀！坐捷運被小孩「轉身一踹」痛炸　媽嗆：妳又沒包紮

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▲▼博愛座。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO坐在博愛座旁邊的位子。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人受傷時，因為不想承受他人異樣眼光，就會透過衣物來遮掩。一名膝蓋受傷的女網友日前搭捷運時，遇到了一群吵鬧玩樂的小朋友，其中一個小孩轉身爬到椅子上時，正巧踢到她剛開完刀的傷口；然而，媽媽見狀後，不但沒立刻請小朋友道歉，甚至還嗆原PO沒包紮、看不出來有受傷，讓場面瞬間超火爆。

原PO在「爆怨公社」上發文表示，她日前搭捷運時，坐在博愛座旁邊的位子上，沒多久後，就有2個大人帶著4個孩童上車。雖然小孩吵吵鬧鬧，但原PO當時還心想，這個年紀的小朋友出門玩難免會這樣，豈料坐在她旁邊的小孩竟忽然轉身，爬上椅子並踢到她才剛開刀的傷口。

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因為膝蓋的傷口被踢到實在太痛了，因此原PO當時便大喊，「在幹什麼？你踢到我了！」而孩童聽到後則全安靜了下來。過沒多久後，媽媽忽然對孩童說，「你不要亂動了！小心旁邊那個阿姨很兇喔！」原PO聽到後當場氣炸，因為她不但沒得到半句道歉，還被對方這樣酸。

原PO不甘示弱的回應，「現在是妳的小孩踢到我開刀的傷口會痛，還說我很兇是怎樣？」而對方則反嗆，「妳又沒跟小孩講有受傷，而且妳又沒包紮！」

▲桃園市宋姓女子今年3月晚間跨越中壢區車站前道路，遭邱姓騎士撞上，邱倒地受傷，宋女因穿越禁止跨越分向線遭起訴。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO膝蓋受傷。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pakutaso）

這一席話更是讓原PO怒火中燒，她穿長褲就是不希望傷口被外人看見，為什麼她要昭告天下呢？而且明明是家長沒有顧好、放任孩童亂爬，根本不是她的問題。最後，媽媽則是以「等到妳帶小孩就知道多辛苦了」、「他現在才幾歲」、「妳到我這個年紀就知道了」來堵住原PO的嘴，並心不甘情不願的請孩子道歉，問原PO這樣是否滿意。

原PO當下得到道歉後，也沒有再追究，不過事後還是氣不過，發文直呼「不是不體諒帶孩子辛苦，而是那位媽媽，不會教就不要生」，孩子是無辜的，但罪魁禍首就是不懂得教育的家長。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「好好道歉很難嗎」、「怪獸家長教出野獸小孩，孩子的教育不能等」、「不是因為年紀小所以有特權可以不懂事，就是因為灌輸這種觀念，所以才讓人覺得裝弱可以使壞」、「現在很多不教小孩的家長，還無所謂的態度」、「只能說難怪她的小孩沒禮貌」、「踢到人本來就應該要說對不起」。

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