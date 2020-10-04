戴牙套第2天牛排照啃！「真的會瘦嗎」過來人嘆：我胖10kg...

▲原PO擔心戴牙套反而變胖。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人想戴牙套之前，都會請教過來人的意見，就有傳聞戴牙套要忍受諸多不便，還會酸痛到吃不了東西「戴了就會瘦」。就有一位女網友在臉書《爆廢公社》貼文，說她剛戴牙套，但什麼東西都照吃，吃得還比以前多，忍不住好奇「戴牙套真的會瘦嗎？」話題吸引不少網友留言，曝光真相。

這位女網友文中表示，她10月1日開始戴牙套了，但第2天還是什麼都照吃，包括牛排，而且可能是因為都小口小口吃，所以感覺量吃得比之前還多，還很容易餓，忍不住直問「戴牙套真的會瘦嗎？」文中還貼出超多個笑到噴淚的表情符號「真的很怕戴了反而沒瘦變胖了。」

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看到貼文後，許多過來人紛紛留言，「會瘦啊！荷包的部分」、「臉因為矯正會變瘦～其他沒有」、「我帶牙套反而變胖」、「不會瘦的，只有受苦的過程……生命力旺盛還是會努力吞食物」、「我戴牙套時只有甘蔗沒辦法啃之外，其他都照吃照啃，根本沒瘦，但腮幫子是往內縮了沒錯」、「我戴牙套胖了10公斤。」

▲不少過來人表示，戴牙套根本不會不想吃東西，反而吃更多。（示意圖／Pixabay）

就有網友分享矯正心態，「我戴牙套也變胖，各種理由吃甜食」、「應該都是剛調牙齒那幾天比較吃不下，不然適應之後還是會吃」、「拉線的那2天吃粥，其餘都吃很多……很難瘦」、「戴牙套後我反而變的很愛吃，因為懶得刷牙所以會一次吃很多」、「我昨天戴的，吃流質的食物反而一直肚子餓吃更多。」

不過，也有人表示，「要看你的牙醫怎麼幫你調整，我戴兩個禮拜瘦了四公斤」、「橡皮筋如果上上去的時候，是真的都不想吃東西，痛……」、「我爆瘦，因為我歪的很嚴重，也拔了不少牙齒，天天只能喝流質的」、「看過滿多戴牙套都有變瘦，因為吃東西不方便，以及每次吃完要清潔的很麻煩，所以有些東西就乾脆不吃了。」