快訊／吐瓦魯籍貨輪高雄外海沉沒！5船員獲救5失蹤　海巡搜尋中



▲海巡署艦隊分署24日救援外籍貨輪高雄外海沉沒。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄外海23日晚間晚發生貨輪沉沒意外，海巡人員徹夜搶救，目前已救起5人，尚有5名船員失蹤，整個救援行動持續進行中。經查船籍為吐瓦魯籍，船員均為泰國籍。

▲海巡署艦隊分署24日救援外籍貨輪高雄外海沉沒。（圖／記者洪靖宜翻攝）

海巡署艦隊分署勤指中心於23日22時53分接獲通報，SEATRAN FERRY 12貨船(船上10人)疑似於高雄外海沉沒，發出406遇險信號，請海巡派艦艇救援。艦隊分署獲報後，立即調派線上巡護九號、巡護一號及高雄艦馳援，並緊急增派高雄隊10026艇、台南隊5037艇前往，合計動員3艦2艇，並成立應變中心統籌海空救援能量；後續並增派高雄隊10032艇、台南隊10025艇及南機隊澎湖艦，合計4艦4艇投入救援行動中，目前現場已救起5員，尚有5員待尋，搜救任務持續進行中，經查船籍為吐瓦魯籍，船員均為泰國籍。

▲海巡署艦隊分署24日救援外籍貨輪高雄外海沉沒。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經查「S」輪主、輔機皆故障，無線電、衛星電話也失效，案發時位於高雄港西南方29.6浬處，由拖船拖帶返回高雄港中，疑似因海象不佳（海象7-8級，陣風10級，浪高4米），於拖帶過程沉沒。艦隊分署獲報後，第一時間立即調派3艦2艇馳援，空勤總隊也派空偵機搜尋中，拖船則在現場協助搜尋。

空偵機24日凌晨於附近海域發現5名人員穿救生衣漂浮中，由拖船就近將落海人員救起，其中2人受傷流血需後送就醫，由拖船先載運回高雄港。巡護九號於1時37分抵達，後續馳援艦艇也陸續到場，並依搜救優選規劃系統搜救圖分區執行任務。高雄艦24日6時15分在海面發現救生筏，但裡面無船員，目前海巡4艦4艇持續在現場海域，全力搜尋5名失蹤船員中。