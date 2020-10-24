戴資穎來了！陳其邁任內首位旅遊大使出爐　打球品美食推廣高雄

▲高雄邀請戴資穎擔任秋冬旅遊大使 。（圖／高雄市觀光局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長陳其邁上任後第一位接下高雄旅遊大使的人選出爐！就是世界球后戴資穎，發佈會當天兩人於駁二特區同框，一同吃美食打卡，並小試身手，打了幾球羽毛球，希望能藉由戴資穎的魅力，推廣高雄觀光。

▲陳其邁與戴資穎開心自拍合影 。（圖／高雄市觀光局提供）

高雄市政府觀光局邀請到世界球后戴資穎，擔任高雄秋冬旅遊大使，向國內民眾及世界各地的粉絲介紹高雄好吃、好玩、好拍的觀光景點及美食，更約另類網紅陳其邁市長在駁二藝術特區互尬羽毛球、吃冰、玩自拍，要將高雄最美好的港灣風景推介到全世界。

▲高雄邀請戴資穎擔任秋冬旅遊大使 。（圖／高雄市觀光局提供）

高市府觀光局24日安排世界球后戴資穎走訪亞洲新灣區，從頂級科技的智崴科技i-ride、鯨魚堤岸眺望高雄流行音樂中心及大港橋、再到壽山情人觀景台等；也走訪鹽埕區品嚐大溝頂美食及奶茶一條街；中午更與陳其邁市長相約在駁二藝術特區走訪各異奇趣的倉庫群，市長更與戴資穎一起在駁二人氣打卡點自拍，還打一場羽毛球友誼賽，品嚐義式冰淇淋，最後更宣布請戴資穎擔任高雄市秋冬旅遊大使的重量級消息，廣邀民眾一起到高雄來觀光旅遊，也藉由戴資穎的世界知名度，將高雄觀光推上世界級舞台。

觀光局局長周玲妏表示，高雄有多元的人文歷史及美麗的山海河港，觀光局於10月初推出限量免費遊程，每條路線主題不同，帶領外縣市民眾從市區玩到山城海線，深入瞭解高雄的在地人文及熱情，一推出就相當受到歡迎，報名全數秒殺，可見高雄觀光魅力驚人，這次更邀請世界球后戴資穎擔任高雄秋冬旅遊大使，向大家介紹高雄新玩法。另外為讓更多年輕人能夠更瞭解高雄不同的觀光面向，觀光局更請來多組全台知名YouTuber接力，挖掘高雄的觀光魅力，希望大家都能來高雄感受豐富的人文風情加美景，讓民眾冬天都能來高雄觀光旅遊，過暖冬、賞美景、吃美食、泡好湯。