搶疫情經濟！全球首艘復航郵輪抵高雄...陳其邁化身領隊揪玩瘋



▲探索環島夢記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

郵輪環島航線啟航，搭載千名遊客的「探索夢號」航23日抵高雄港，高雄市長陳其邁親自迎賓，更化身一日領隊，陪同旅客走讀輕軌、漫遊亞洲新灣區，而邀請貴賓名單中除了有市府局處首長，另外還包含了土開公司總經理洪東煒，由於前陣子，洪東煒則因被民進黨議員要求快下台，批陳其邁不知感恩，不過洪未現身。

▲「探索夢號」 。（圖／記者洪靖宜攝）

國內新冠肺炎疫情趨緩後，星夢郵輪的「探索夢號」於26日正式在台灣復航，成為全球第1艘復航郵輪。近日，星夢郵輪與雄獅旅行社在交通部指導下，預計於10月22日至11月27日推出以基隆市(基隆港)、台南市(安平港)、高雄市(高雄港)、花蓮縣(花蓮港)作停靠港，為期6天5夜的「探索夢號―郵輪環島」航線，首航日期預計於10月22日自基隆出發，於10月23日早上10點抵達高雄港。

為迎接探索夢號的蒞臨，於首航航次規劃一系列迎賓活動，高雄市長陳其邁更親自出席迎接，更化身一日領隊，陪同旅客走讀輕軌、漫遊亞洲新灣區。他表示，本次環島航線到訪高雄計有6個航次，將帶來近萬名旅客，估計約可創造新台幣3,000萬元的觀光產值。高雄的山海、河、港具有獨特的城市面貌及文化底蘊，亞洲新灣區是近期城市發展的亮點，高雄流行音樂中心、港埠旅運中心等重大建設即將完工啟用，再加上高雄展覽館、市立圖書總館、駁二藝術特區及水岸環狀輕軌的串聯，打造出國際級魅力休憩港灣。

▲陳其邁開心與遊客合影 。（圖／記者洪靖宜攝）

而值得一提的是，邀請貴賓名單中除了有市府局處首長，另外還包含了土開公司總經理洪東煒，由於前陣子，洪東煒因被民進黨議員要求快下台，批陳其邁不知感恩「實在是太傷人！」，但此場活動洪東煒並無出席，事件爆發後兩人也未同台過。