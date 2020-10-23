總部開張第1天就達標！　陳清茂諷：沒看過像「她」這樣人緣太好的

▲高雄市議員高閔琳 。（圖／記者洪靖宜攝）



記者邱茀濱／綜合報導

據中選會書面報告指出，今年度辦理4項地方民意代表罷免案，包括桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、高閔琳、陳致中等，且皆已完成第1階段門檻。對此，主打「惡琳退散」的陳清茂表示，沒看過像高閔琳這樣人緣太好的，罷琳總部開張的第一天，馬上就達標。

據《中評社》報導，曾是民進黨員的陳清茂指出，高閔琳因為過去有陳菊的力挺，所以姿態比較高，連不少淺綠的都有感，尤其韓國瑜擔任市長期間跑去選總統一事，高閔琳在擔任高市議員時，也跑去參選民進黨市黨部主委，「這是很多『淺綠的』也看不慣的，大家覺得雙重標準。」

作為罷免高閔琳總部的發言人陳清茂指出，高閔琳的服務團隊在地方上服務的風評如何，相信很多人心裡都有數，並坦言「沒看過像高閔琳這樣人緣太好的，總部開張第一天，地方父老就已協助連署並通過第1階段門檻1,915份。」

針對罷免提案通過第1階段門檻，高雄市議員高閔琳接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，會接納市民不同的意見，並接受檢驗，無所畏懼，但也澄清並非連署第一天就達標，她認為是誇大其辭，並強調自己擔任議員期間其實非常認真，多次受到公民監督國會聯盟評價十大優質議員。

▲王浩宇、陳致中、黃捷、高閔琳等人面臨罷免危機。（圖／翻攝自罷免王浩宇臉書、記者吳世龍攝、記者洪靖宜翻攝）



►冬天吃鍋必備