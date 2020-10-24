小內閣請辭第一人！客委會主委判刑下台　陳其邁：最高標準要求



▲高雄市長陳其邁。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市府客委會主委陳志勇遭國民黨議員踢爆涉嫌違反政府採購法，經高雄地方法院109年6月19日刑事判決有期徒刑3個月得易科罰金、緩刑2年，質問市長陳其邁是否知情，而事發後陳志勇也火速請辭，陳其邁也同意，並對於李雅靜質疑是否有未爆彈，表示所有任用都按照相關法律規定，適才適所。

▲高雄市客委會主委陳志勇。（圖／翻攝高雄市客委會官網）

民黨高雄市議員李雅靜23日揭發高雄市政府客家事務委員會主委陳志勇，因違反政府採購法遭刑事判決緩刑，身為市長的陳其邁卻不知情，陳志勇隨即發表聲明請辭高市府客委會主委職務，並獲得陳其邁同意請辭。陳志勇也成為陳其邁小內閣就任兩個月後請辭的第一位首長。

▲高雄市議員李雅靜 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

李雅靜表示，政務官尤其市府一級單位主管首重操守，雖然緩刑任用並未違反公務人員任用條例，但違反政府採購法的人，適合擔任掌握政府預算的單位主官嗎？李雅靜要求陳其邁市長重新檢視市府團隊政務官，並質問是否還有未爆彈。

高雄市長陳其邁24日一早出席彌陀港虱目魚文化節受訪回應表示：「陳志勇主委也在昨天第一時間向我提出口頭請辭，確實在一開始並未向我告知，在民國100年他涉及一個私立醫院的採購案，所以我昨天也同意他口頭請辭。」

陳其邁強調：「我們也用最高的標準來要求我們團隊，在執行過程的時候，必須恪守法律，也能夠用最高的標準要求自己」。針對李雅靜再要求應重新檢視市府團隊政務官與機要人員任用，陳其邁則說：「所有任用都按照相關法律規定，適才適所，用他們不同的領域，來協助市政的推動。」