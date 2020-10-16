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幹譙騎士連切2車道撞酒駕車　後方2車卻全煞停...網曝關鍵數字

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突發中心／新北報導

新北市一名燕姓男騎士15日騎乘重機，經過五股疏洪四路一個閃黃燈的路口時，一路從最外側車道橫切兩車道至內線，此時宿醉酒駕開車的李姓男子正準備左轉，卻沒查看左方行進車輛，騎士用生命捍衛路權，剎車不及撞飛後氣得飆罵三字經，甚至跳上汽車引擎蓋踹壞擋風玻璃、後照鏡，向酒駕李男嗆聲「來啦互賠啦，看殘值剩多少，我他X錢多啦！」

這起車禍發生在15日上午9點多，李男（35歲）前晚宿醉沒退，開車從微風5區停車場駛出，準備左轉進入疏洪四路，而他的路口燈號為閃紅燈，理應禮讓直行車先行；燕姓騎士（33歲）的行車紀錄器拍下李男只顧著看右方車輛，並拍下重機最高錶速約77公里，但該路段限速50公里。

路口監視器也記錄了騎士在未打方向燈狀況下，從最右側車道一路斜切到內側車道，事故發生時後方的2台小貨車都煞停了，騎士似乎認為對方會讓路，於是用生命作為賭注捍衛路權，朝內側想避開轎車，最後想要煞停已經來不及，當場被撞飛。李男下車就連忙道歉，騎士氣在頭上怒罵對方三字經，質疑對方「你不用看左邊是不是？我已經閃你了，你他X沒看是不是？」

▲▼重機騎士遭酒駕撞飛！實拍5分鐘反擊片「踹爆四輪」：砸你車應該。（圖／記者陳豐德翻攝）

後方煞停的小貨車司機見狀勸架，向騎士說「你不要那麼兇，你騎那麼快又撞上去」，但騎士不當一回事。被罵得狗血淋頭的李男疑似酒駕心虛，一度還想移車到路旁私底下賠償，但燕姓騎士堅持報警，一時氣不過還跳上汽車引擎蓋，將擋風玻璃、後照鏡踹壞後怒吼「來賠啊！我賠你、你賠我啊！」、「轉出來看右邊，左邊不用看嗎？你有沒有考過駕照啊」。

警方獲報趕抵後對雙方實施酒測，意外發現李男酒測值達0.15毫克，他聲稱是前天晚上7點喝完酒後宿醉，不願對騎士提出任何告訴。而燕姓騎士因頭皮挫傷、右手頸部挫傷送市立三重醫院就醫，他則表示當時車速約60公里而已，並向李男提出過失傷害，全案訊後將李男依照公共危險及過失傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▼李男下車後頻頻道歉，一度想要移車私下解決。（圖／翻攝自YouTube/IG:Kazaf yen）

▲▼重機騎士遭酒駕撞飛！實拍5分鐘反擊片「踹爆四輪」：砸你車應該。（圖／翻攝自YouTube/IG:Kazaf yen）

網友看到後正反討論兩極，贊同騎士做法的留言說「這才叫解決行車糾紛啊舒服，看那個酒駕狗不敢坑聲」、「原來我在路上對三寶都太委婉了」、「騎士叫小賀欸！太欣賞了」、「平常大家罵酒駕罵成這樣，真的有人把網路平常的幹話實現了，又一堆人縮回去了可悲」、「不禮讓直行車不要跟我講什麼超速啦」。

但也有人不認同騎士當下處理方式，表示「看到完整版影片，騎士騎法我也是醉了」、「重機不能嘴，任何錯都不能嘴，不然會被圍剿喔」、「限速50騎77，遇到閃黃燈應該減速也沒減速，好險遇到該死的酒駕，要不然重機佔的比例也是很高」、「後誰跟這重機擦撞他態度就是老子有錢賠，我就是要砸你車」。

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重機騎士遭酒駕撞飛！實拍5分鐘反擊片「踹爆四輪」：砸你車應該

▼騎士氣不過爬上車子踹壞擋風玻璃跟後照鏡。（圖／翻攝自YouTube/IG:Kazaf yen）

▲▼重機騎士遭酒駕撞飛！實拍5分鐘反擊片「踹爆四輪」：砸你車應該。（圖／翻攝自YouTube/IG:Kazaf yen）

▼行車紀錄器拍下李男左轉時只顧著看右方車輛。（圖／翻攝自YouTube/IG:Kazaf yen）

▲▼重機騎士遭酒駕撞飛！實拍5分鐘反擊片「踹爆四輪」：砸你車應該。（圖／翻攝自YouTube/IG:Kazaf yen）

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