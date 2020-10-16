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起底幹譙騎士黑歷史！轎車雙黃線迴轉　他左測超越私刑踹斷後照鏡

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 突發中心／新北報導

新北市一名燕姓重機騎士，15日在五股撞上一台正在左轉、未禮讓直行車的轎車，騎士用生命捍衛路權，剎車不及撞飛後氣得飆罵三字經，甚至跳上汽車引擎蓋踹壞擋風玻璃、後照鏡，但其實早在5年前該名騎士就曾在跑山路時，行進間踹斷別人後照鏡，原因就是因為氣不過對方雙黃線迴轉，並將這些爭議影片上傳個人營利Youtube，甚至還因此被外國汽車新聞網站報導。

燕姓騎士（33歲）15日騎乘重機經過五股疏洪四路，從最右側車道一路斜切到內側車道，事故發生時後方的2台小貨車都煞停了，騎士似乎認為對方會讓路，朝內側想避開轎車，最後想要煞停已經來不及，當場被撞飛。李男（35歲）下車就連忙道歉，騎士氣在頭上怒罵對方三字經，質疑對方「你不用看左邊是不是？我已經閃你了，你他X沒看是不是？」一時氣不過還跳上汽車引擎蓋，將擋風玻璃、後照鏡踹壞後怒吼「來賠啊！我賠你、你賠我啊！」、「轉出來看右邊，左邊不用看嗎？你有沒有考過駕照啊」

▼燕姓騎士爬上引擎蓋踹壞擋風玻璃及後照鏡。（圖／翻攝自YouTube/IG:Kazaf yen）

▲▼重機騎士遭酒駕撞飛！實拍5分鐘反擊片「踹爆四輪」：砸你車應該。（圖／翻攝自YouTube/IG:Kazaf yen）

相關影片曝光後引起熱議，有部分網友站在騎士這邊，認為對方酒駕又不讓直行車，踹壞玻璃跟後照鏡剛好而已；但也有人認為騎士本身車速就太快，行車紀錄器拍下錶速達77公里，已經明顯超過速限的50公里，且後方2台車都已經煞停了，但其實早在2016年時他就曾上傳一部「山路上雙黃線迴轉的垃圾~後照鏡我就把你踢斷了奧」到個人Youtube上，內容也是踹斷別人後照鏡。

畫面中他正騎乘在山路上，而前方一輛轎車卻在雙黃線上迴轉，此等危險行為讓燕男看不下去，加速從轎車左方超車通過時，右腳一踢將後照鏡給踹壞，接著隨即加速離去，影片中未停下查看，此等行為已經涉及肇事逃逸。而該影片至今有38萬人次觀看，由於是爭議影片，他也關閉了留言功能，疑似就是想要以此營利

當時這部影片被國外汽車新聞網站《carscoops》報導，文章的標題是 Who's The Biggest Idiot: Speeding Biker Who Kicked Car's Mirror Or Car That Turned？翻譯為中文即為「誰比較白癡：超速又踢別人後視鏡的騎士或是轉彎的車輛？」大部分的人認為雙方都有錯，根本就是半斤八兩。

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▼重機騎士五年前就踹斷在山路雙黃線迴轉的轎車後照鏡。（圖／翻攝自Youtube-IG:Kazaf yen）

▲▼重機騎士五年前就踹斷在山路雙黃線迴轉的轎車後照鏡。（圖／翻攝自Youtube-IG:Kazaf yen）

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