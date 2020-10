起底幹譙騎士黑歷史！轎車雙黃線迴轉　他左測超越私刑踹斷後照鏡

突發中心/新北報導

新北市一名燕姓重機騎士,15日在五股撞上一台正在左轉、未禮讓直行車的轎車,騎士用生命捍衛路權,剎車不及撞飛後氣得飆罵三字經,甚至跳上汽車引擎蓋踹壞擋風玻璃、後照鏡,但其實早在5年前該名騎士就曾在跑山路時,行進間踹斷別人後照鏡,原因就是因為氣不過對方雙黃線迴轉,並將這些爭議影片上傳個人營利Youtube,甚至還因此被外國汽車新聞網站報導。

燕姓騎士(33歲)15日騎乘重機經過五股疏洪四路,從最右側車道一路斜切到內側車道,事故發生時後方的2台小貨車都煞停了,騎士似乎認為對方會讓路,朝內側想避開轎車,最後想要煞停已經來不及,當場被撞飛。李男(35歲)下車就連忙道歉,騎士氣在頭上怒罵對方三字經,質疑對方「你不用看左邊是不是?我已經閃你了,你他X沒看是不是?」一時氣不過還跳上汽車引擎蓋,將擋風玻璃、後照鏡踹壞後怒吼「來賠啊!我賠你、你賠我啊!」、「轉出來看右邊,左邊不用看嗎?你有沒有考過駕照啊」

▼燕姓騎士爬上引擎蓋踹壞擋風玻璃及後照鏡。(圖/翻攝自YouTube/IG:Kazaf yen)



相關影片曝光後引起熱議,有部分網友站在騎士這邊,認為對方酒駕又不讓直行車,踹壞玻璃跟後照鏡剛好而已;但也有人認為騎士本身車速就太快,行車紀錄器拍下錶速達77公里,已經明顯超過速限的50公里,且後方2台車都已經煞停了,但其實早在2016年時他就曾上傳一部「山路上雙黃線迴轉的垃圾~後照鏡我就把你踢斷了奧」到個人Youtube上,內容也是踹斷別人後照鏡。

畫面中他正騎乘在山路上,而前方一輛轎車卻在雙黃線上迴轉,此等危險行為讓燕男看不下去,加速從轎車左方超車通過時,右腳一踢將後照鏡給踹壞,接著隨即加速離去,影片中未停下查看,此等行為已經涉及肇事逃逸。而該影片至今有38萬人次觀看,由於是爭議影片,他也關閉了留言功能,疑似就是想要以此營利。

當時這部影片被國外汽車新聞網站《carscoops》報導,文章的標題是 Who's The Biggest Idiot: Speeding Biker Who Kicked Car's Mirror Or Car That Turned?翻譯為中文即為「誰比較白癡:超速又踢別人後視鏡的騎士或是轉彎的車輛?」大部分的人認為雙方都有錯,根本就是半斤八兩。

▼重機騎士五年前就踹斷在山路雙黃線迴轉的轎車後照鏡。(圖/翻攝自Youtube-IG:Kazaf yen)