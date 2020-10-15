截肢男躺金山老街行乞！熱心警上前協助　竟查出他「真實身分」

▲輪椅男裝義肢金山老街躺地行乞，熱心警協助一查竟是通緝犯。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

臉書社團有網友PO文一名截肢男子，躺在新北市金山老街地上行乞，金山警分局獲悉派員警前往關切，攙扶該乞男到路邊，並詢問有無困難需要協助，然而在查證身分時，發現他姓鍾，而且是名傷害案通緝犯，鍾男對自己身世不願多談，只默默地和員警上車，由警方解送嘉義地院歸案。

鍾姓男子右腳因截肢裝有義肢，15日坐輪椅到新北市金山老街，躺在地上行乞，引起民眾注意。有網友臉書社團「金山人讚出來」貼文「行行出狀元，但這樣太危險，坐在輪椅上卡安全」，表示有一名雙腿行動不便的乞丐，躺在路中間行乞，造成往來用路人不便；金山警分局獲悉後派員前往金山老街關切。

金山警分局員警到金山老街查看，確時有一名雙腿行動不便的乞丐，躺在路中間行乞，造成往來用路人不便，立即通知線上巡邏員警黃宗偉、吳佳容前往處理，員警除了熱心地將他攙扶至路邊，除了疏導老街交通秩序外，本於關懷身障民眾之心，希望能提供及時必要的服務，並轉介相關社輔單位協助解決困境。

金山派出所所長鍾瀚瑋表示，警方查證身分時，意外發現行乞的身障鍾姓男子，剛被嘉義地院發布傷害通緝1周，立即帶返回派出所處理，又在路中行乞，因此詢問他有何困難，希望如何幫忙或者提供慈善單位等協助，但他沈默沒有多說，對自己身世、腳不方便、為何涉及傷害案被通緝的原因，他都不願多說，只表示會配合警方去嘉義。警方表示同情外，也只能依法處理。

► 美麗最大的祕密

▲輪椅男裝義肢金山老街躺地行乞。（圖／翻攝自「金山人讚出來」臉書社團）