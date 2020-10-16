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社會 社會焦點 保障人權

「偽裝成警車」以為不會被攔！他載2熟女兜風　最後下場很尷尬

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記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌區一輛「警車」15日晚間9點行經建國路，駕駛開窗抽著菸，「正港」員警見狀立即上前攔查，車內除了男駕駛，還坐著一名男子、2名熟女。警方於腳踏墊發現毒品及殘渣袋，還查出其中一名熟女是毒品通緝犯，一車4人乖乖就範，駕駛表示，以為裝警示燈就能扮成警車掩人耳目，沒想到還是被抓。

▲▼偽裝。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲男子載車頂貼警示燈，以為能偽裝成警車，還開窗爽爽抽菸，最後仍被警方攔下。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，45歲蘇姓男子是毒品列管人口，15日晚間要開車載3友人，由於不想被警方攔查，他突發奇想，把撿到的警示燈貼在車頂，以為這樣就能偽裝成警用偵防車，殊不知更引人注意，後來行經建國路205號前，巡邏中的鶯歌所副所長胡文忠，看到開窗抽菸的蘇男，立即呼叫其他警力一同上前攔查。

▲▼偽裝。（圖／記者陳雕文翻攝）

車上4人都是毒品人口，警方還發現後座的44歲張姓女子是新北地檢發布的通緝犯，又於駕駛座後方腳踏墊上發現安非他命毒品殘渣袋2個，蘇男當場承認是他所有。

副駕駛座的39歲鄭姓男子自知躲不了，便主動交出隨身包內的二級毒品安非他命1小包(毛重0.68公克)、殘渣袋7個、分裝勺3個，吸食器1支及一級毒品海洛因(毛重0.27公克)。全案依毒品通緝及違反毒品危害防制條例案罪嫌，移請新北地方法院檢察署偵辦。

▼警方在車內查獲毒品及殘渣袋。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼偽裝。（圖／記者陳雕文翻攝）

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