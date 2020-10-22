談斐濟風波！美國務卿替「台灣朋友」發聲　轟中方行為不當

▲美國國務卿蓬佩奧22日談到斐濟風波時，替「台灣朋友」發聲。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

中國駐斐濟大使館人員日前擅闖我國駐斐濟代表處國慶酒會，甚至動粗毆打台灣外館人員，導致腦震盪。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於22日向媒體發表談話時也談到此事，並且替「台灣朋友」發聲，譴責中方。

蓬佩奧提到斐濟事務時表示，他與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、駐斐濟大使瑟拉（Joseph James Cella）一起參與《貿易暨投資架構協定》（Trade and Investment Framework Agreement）的簽署，促進雙邊商務關係。

談到這裡，蓬佩奧稍作停頓後說，「中國大使未受邀請，卻前往台北駐斐濟貿易辦公室所舉辦的活動」。他指出，中方外交人員對著賓客拍照，引發爭吵，最後甚至動粗，導致台北貿易辦公室一名職員頭部受傷，「我們希望我們的台灣朋友健康、安全並康復。很不幸地，這並非我們首度聽聞中方外交人員涉嫌不恰當的行為」。

▲我駐斐濟代表處10月8日晚間舉行國慶酒會，卻遭中方外交人員強行闖入。（圖／翻攝駐斐濟代表處網站）



台北代表處8日在斐濟首都蘇瓦（Suva）的太平洋大酒店舉辦國慶晚會，遭2名中國外交人員強行入場拍照。我外館人員上前勸阻，卻遭暴力攻擊，其中一人頭部受傷。但是，中方竟稱我方先挑釁並且提告。最後，經過斐濟外交部介入斡旋，中方已在我方提告前撤告。外交部20日表示，斐濟政府承諾派員協助我外館未來公開活動。