泰示威者遞交辭職信「限總理3天內辭職」　抗議領袖2hrs後被捕

▲泰國反政府示威延燒，總理帕拉育21日宣布取消緊急狀態。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

泰國14日起爆發大規模反政府示威，總理帕拉育（Prayuth Chan-Ocha）於15日在首都曼谷發布緊急狀態，21日宣布取消。與此同時，示威者將一封草擬的辭職信遞交到總理辦公室，限帕拉育3天內辭職。但是，集會結束後2小時，示威領袖就遭逮捕。

綜合外媒報導，泰國當局15日宣布曼谷進入緊急狀態，禁止5人以上政治集會、發布被視為國安威脅的資訊，卻引發更激烈的反彈。

▲泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）2014年透過政變掌權至今。（圖／達志影像／美聯社）



帕拉育21日發表電視談話，宣布取消緊急狀態，「我首先要採取的行動是緩和局勢。我目前正在準備解除曼谷的嚴重緊急狀態，且如果沒有暴力事件的話，將立刻這麼做。我們現在必須從即將陷入混亂的邊緣後退」。

▲泰國曼谷14日起爆發反政府示威，被認為是當局近年以來面臨的最大挑戰。（圖／路透）

帕拉育宣稱，民眾使用金屬棒與巨型切割工具對於警察做出「可怕犯罪」。他也指出，泰國無法「透過高壓水砲成為一個更好的社會」，希望在國會中解決爭議，因為示威者已經充分發聲，「現在該是時候讓他們的觀點與泰國社會其他階層相互協調了」。

與此同時，數萬人遊行走向政府大樓（Government House），要求帕拉育下台、制定新憲法、實施政治經濟與王室的改革、釋放數十名被捕的社會運動人士。其中一名示威領袖達貼（Tattep Ruangprapaikitseree）說，其他訴求可以在國會內討論，但「帕拉育必須先行辭職，而這是最容易的一件事情」。

▲泰國反政府示威領袖帕薩拉瓦里（Patsaravalee "Mind" Tanakitvibulpon）被捕。（圖／路透）



示威者們向總理辦公室遞交一封草擬辭職信，示威領袖帕薩拉瓦里（Patsaravalee "Mind" Tanakitvibulpon）說，「我們今天的目標是成功的，我們向帕拉育遞交了一封信，而他的代表收下並承諾將會轉交。但是，只要他不辭職，我們的鬥爭就不會結束。如果他在3天內沒有辭職，將會再度面對人民（的抗爭）」。

此集會在晚間9時30分左右解散，但僅僅過了2小時，帕薩拉瓦里就遭到當局拘捕。

帕拉育2014年透過政變奪權並執政至今，卻未能處理經濟危機，此問題在新冠肺炎期間進一步惡化。此外，他帶領的前任軍政府任命了參議院內多數席次。

這一波示威被認為泰國當局多年以來的最大挑戰，也是1930年代以來民眾對於王室與君主的最激烈公開反對。

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