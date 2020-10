拜登辯稱沒說不採石油「你PO影片啊！」　川普秒發文打腫他臉

▲民主黨參選人拜登嗆川普,有影片可證明自己反對開採頁岩油的話就快公布,結果秒被打臉。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合報導

美國總統大選之前最後一場候選人電視辯論於台灣時間23日舉行,其中論及石油能源議題時,川普將話題導向開採頁岩油,並稱拜登反對使用壓裂法,也有影片可以佐證。拜登反駁,自己沒有反對開採頁岩油,還反嗆川普「把影片放上網啊!」結果川普下一秒隨即在個人推特上PO出拜登與賀錦麗說反對開採的影片。

根據《新聞周刊》報導,拜登在辯論中表示,自己從未說過反對水力壓裂法(fracking)。川普則馬上反駁,「你在影片中有說過啊!」拜登則回嗆,「那就把影片放出來,PO到你的網站上!」隨後拜登補充,排除禁止壓裂法的可能,是因為我們需要其他行業轉型,到2025年前實現完全的零排放,可以通過投資來做到這一點,但會有過渡期。

辯論會結束後,川普立即履行了承諾,將拜登與賀錦麗多次提到支持禁止壓裂法的言論,綜合成一個影片PO上推特寫道,「這不是來了嗎?」並在後面標記拜登的推特帳號。

報導指出,壓裂法,又稱水力壓裂法,使用鑽機抽取水、沙子和化學物質,破壞地下岩石以提取天然氣。環保人士反對水力壓裂法是因為這樣會消耗水資源、產生廢水,更可能引發地震,最終導致全球暖化。拜登曾說過他反對壓裂法,因為們必須向「零排放」邁進。然而,川普則抨擊,拜登說的「都是美夢」,而且到賓州時拜登又改口說自己支持開採頁岩油。

Here you go @JoeBiden! pic.twitter.com/UBqPJT85Pt