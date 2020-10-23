拜登辯稱沒說不採石油「你PO影片啊！」　川普秒發文打腫他臉

▲民主黨參選人拜登嗆川普，有影片可證明自己反對開採頁岩油的話就快公布，結果秒被打臉。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統大選之前最後一場候選人電視辯論於台灣時間23日舉行，其中論及石油能源議題時，川普將話題導向開採頁岩油，並稱拜登反對使用壓裂法，也有影片可以佐證。拜登反駁，自己沒有反對開採頁岩油，還反嗆川普「把影片放上網啊！」結果川普下一秒隨即在個人推特上PO出拜登與賀錦麗說反對開採的影片。

根據《新聞周刊》報導，拜登在辯論中表示，自己從未說過反對水力壓裂法（fracking）。川普則馬上反駁，「你在影片中有說過啊！」拜登則回嗆，「那就把影片放出來，PO到你的網站上！」隨後拜登補充，排除禁止壓裂法的可能，是因為我們需要其他行業轉型，到2025年前實現完全的零排放，可以通過投資來做到這一點，但會有過渡期。

辯論會結束後，川普立即履行了承諾，將拜登與賀錦麗多次提到支持禁止壓裂法的言論，綜合成一個影片PO上推特寫道，「這不是來了嗎？」並在後面標記拜登的推特帳號。

報導指出，壓裂法，又稱水力壓裂法，使用鑽機抽取水、沙子和化學物質，破壞地下岩石以提取天然氣。環保人士反對水力壓裂法是因為這樣會消耗水資源、產生廢水，更可能引發地震，最終導致全球暖化。拜登曾說過他反對壓裂法，因為們必須向「零排放」邁進。然而，川普則抨擊，拜登說的「都是美夢」，而且到賓州時拜登又改口說自己支持開採頁岩油。